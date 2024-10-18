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▲盧秀燕4年前願賭服輸的照片，網友讚好可愛，紛問「哪裡買」。（圖／翻攝台中市政府官網，2024.10.18）

▲4年前盧秀燕帶領一級主管戴著獅子頭套參與市政會議。（圖／翻攝台中市政府官網，2024.10.18）

▲網友找出4年前盧秀燕戴爆炸獅子頭頒獎的照片，赫見受獎者是如今的市議員江和樹。（圖／翻攝台中市政府官網，2024.10.18）

中華職棒35年總冠軍賽即將開打，中信兄弟首戰將於明日在台北大巨蛋迎戰統一獅隊。台中市長盧秀燕力挺中信兄弟，昨公開表示願與總統賴清德再約定，輸的一方要帶對方的吉祥物進行一天公務行程。網友找出4年前盧秀燕戴爆炸獅子頭跑行程的照片，大讚好可愛，還敲碗問「總統願意比照辦理嗎？」2020年職棒總冠軍賽開打時，盧秀燕與時任副總統的賴清德，為了替各自地主隊加油，曾打賭若中信兄弟獲勝，就請賴清德到台中幫忙行銷農特產；若統一獅獲勝她就戴爆炸獅子頭跑一天行程，最終由統一獅奪冠，盧秀燕也依約身穿中信兄弟球衣、頭戴爆炸獅子頭現身主持市政會議。盧秀燕昨（17）日晚上到洲際棒球場送水果，為選手們加油打氣。搶在職棒總冠軍開打前，她再次向總統喊話「賴總統我們跟你約定」，輸的一方要帶上對方的吉祥物進行一天公務行程，她有信心賴總統會帶上中信兄弟吉祥物，預祝中信兄弟旗開得勝，將冠軍獎盃抱回台中。網友則找出4年前盧秀燕帶著爆炸獅子頭，在市政會議頒獎的照片，大讚好可愛！還發現受獎者中，有當時的大里區立德里長、現任民眾黨台中市黨部主委江和樹，江和樹說，當時立德社區獲韌性社區表揚，他對市長可愛的獅造型印象深刻。