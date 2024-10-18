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星宇航空將於10/25正式掛牌上市，10/15到10/17間辦理公開申購，實際承銷張數79900張，每人可申購2張，每股承銷價20元，累計3天下來，申購件數172萬筆，凍結市場資金近700億元。但也因為申購件數多，使得中籤率僅2.32%。星宇航空日前公布申購消息，10/15到10/17間公開申購，每股承銷價20元，每人可申購2張，並預計在10/21抽籤、10/25撥券。若幸運能中籤，以10/17收盤價計算，報酬率相當於6成，等於現賺2萬元。因此吸引了不少股民搶登記，3天下來總計1721939筆申購件數，資金金額近700億元。自星宇航空申購消息公開後，股價也隨之升高，今（18）日早盤最高還一度觸及32.2元，寫下近4個月來新高紀錄。不過隨後股價翻黑下跌至0.69%，來到31.7元，盤中振幅接近3%。