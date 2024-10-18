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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案，至今已經羈押近2個月，檢廉16日第五度提訊柯，釐清是否收受賄賂。對此，政治評論員吳靜怡指出，柯文哲透過政黨影響力和媒體資源不斷「搶聲量」要募款，對許多企業家「搶錢」，跟小草「搶糧」乞討便當錢，讓她感嘆「黨主席能把錢從民眾黨轉移到自己各種喜歡的樣子，更可惡的，民眾黨讓這些年輕人認為圖利不是貪污，收受現金不是犯罪。」吳靜怡今（18）日在臉書發文指出，柯文哲透過政黨影響力和媒體資源不斷「搶聲量」要募款，對許多企業家「搶錢」都紀錄在內帳裡，柯文哲跟小草「搶糧」乞討便當錢都登錄在外帳，從民眾黨創立到自己選總統，用理想包裹著貪財，很遺憾，即便1640萬人都看懂柯文哲圖利又貪污，卻還有660萬人在司法不公的宇宙裡旋轉。吳靜怡也提及，新聞爆出民眾黨辦公室攝影器材遭竊，資訊人員「與同事衝突」後，偷器材洩憤並拿去變賣；民眾黨報警後，透過監視器畫面逮到全案偵辦後依竊盜案移送北檢偵辦，「原來民眾黨會報警，那麼謝國樑的200萬有沒有進黨部？誰拿走了？怎麼能不調查？偷相機當然有罪，但偷錢怎麼就沒有任何動作和態度。」吳靜宜表示，從柯文哲政治獻金假帳案到京華城圖利貪污弊案，民眾黨從未對外宣布啟動調查，一貫用「幻想」、「科幻小說」給予外界回應，面對亂無章法的反駁也從無道歉，反而不斷叫公關公司一堆網軍出征。「黨主席能把錢從民眾黨轉移到自己各種喜歡的樣子，更可惡的，民眾黨讓這些年輕人認為圖利不是貪污，收受現金不是犯罪。民眾黨成為柯文哲的昂貴遮羞布。」吳靜怡直指，「搶錢、搶糧、搶聲量」，是柯文哲帶給民眾黨和台灣年輕人的後遺症。