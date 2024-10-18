我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國北部因暴雨襲擊而洪災肆虐，災情已持續近三個月，清邁和清萊災情甚至創近30年來最嚴重。我國駐泰代表張俊福18日代表中華民國政府向泰國紅十字會捐贈10萬美元（約新台幣322萬元）協助賑災。季節性暴雨加上颱風摩羯（Yagi）影響，泰北遭逢嚴重水患，為了彰顯國際關懷與人道援助精神，張俊福18日代表中華民國政府向泰國紅十字會捐贈10萬美元協助賑災，並於泰國紅十字會總部舉辦捐贈儀式，由泰國紅十字會秘書長塔吉（Tej Bunnag）代表接受。泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川、泰國僑界急難救助協會總會長郭修敏、台灣會館監事長張清標、中華會館名譽理事長丘菁瑛，以及中華會館祕書長秦鎮漢等僑領出席見證儀式。除了政府捐助，台灣旅泰僑界9月15日到22日共募得480萬餘泰銖（約新台幣465萬元）善款，也已交由泰國紅十字會協助泰北賑災。