台北市內湖區昨（17）日晚間6時許發生一起重大車禍，一名15歲少年無照駕駛祖父的休旅車外出，在東湖與安康路交叉口暴衝撞進一間小吃店，結果造成3死的悲劇，引起社會議論。對此，就有網友討論「少年無照駕駛是錯，但那些用雙腳在開車的人也自己注意一點！」貼文引起廣大迴響。
15歲少年油門煞車分不清楚！開車暴衝撞死3人
根據警方調查，該名15歲少年是在17日傍晚要去找朋友，外出時偷開祖父的休旅車，行經內湖區安康路時，因為正值下班時間車潮眾多，少年供稱：「因為會車緊張，情急之下分不清楚油門跟煞車，才會導致車輛失控。」最終車子暴衝失去控制，撞上路邊騎士以及小吃店，釀成3死2傷事故。
開車暴衝「雙腳開車」超常見！一堆駕駛詭異情況曝光
隨著事件的發酵，有網友在社群平台「Threads」貼文指出「無照的就不討論了，本身就是一個大錯，但很多爆衝的案例，都是因為駕駛人都用雙腳開車，在情急的狀況之下，突然就不知道哪一腳是油門哪一腳是煞車，所以亂踩一通，麻煩那些還在用雙腳開車的人自己注意一點，要不修正，要不就不要上路害人！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「支持開車用兩隻腳的...通通給我吊銷駕照」、「真的很多爆衝案例都是雙腳開車反應不過來.....」、「第一次搭朋友的車也看到他雙腳開車，立刻大罵他一頓....」、「很詭異的是，在駕訓班這是考核項目，駕訓班也都是教單腳開車，為什麼有那麼多人雙腳開車？」
開車千萬不要雙腳踩踏板！駕訓班教練認了危險程度高
《NOWnews》記者也實際採訪台北「華豐駕訓班」的劉昆豪教練，他表示，雙腳開車的危險程度確實很高，因為一般駕駛在緊張的時候會亂掉，所以在台灣考駕照的扣分標準裡面，就有一條清楚寫到「利用左腳踩煞車」會扣16分，且可以連續扣分。意即明明現在多數人都是上完駕訓班才去考汽車駕照，但卻有一堆人通過考試拿到駕照後上路變成「雙腳開車」，令人感到不解。
劉昆豪教練也教學開車腳要放置的正確位置，應該用腳跟在煞車正下方、要踩油門則動用腳尖的方式去操控車子，就是所謂的「正踩煞車斜踩油門」，這樣遇到狀況時，動腳尖的切換油門及煞車的反應時間會比「移動整個大腿抬腳的方式速度要更快。」因此如果你如果還是雙腳開車的那位駕駛，即刻起真的要立刻矯正，不怕一萬，就只怕萬一啊！
劉教練也提到，透過這次重大事故，也希望大家能引以為戒無照駕駛的可怕，很多人都覺得自己無法改變社會什麼，但一個良善用路習慣不是一個嚴格的交通法規即能立即見效，而是持續推動幾十年到幾代人，且觀念深入社會大家一起努力才會改變。
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根據警方調查，該名15歲少年是在17日傍晚要去找朋友，外出時偷開祖父的休旅車，行經內湖區安康路時，因為正值下班時間車潮眾多，少年供稱：「因為會車緊張，情急之下分不清楚油門跟煞車，才會導致車輛失控。」最終車子暴衝失去控制，撞上路邊騎士以及小吃店，釀成3死2傷事故。
開車暴衝「雙腳開車」超常見！一堆駕駛詭異情況曝光
隨著事件的發酵，有網友在社群平台「Threads」貼文指出「無照的就不討論了，本身就是一個大錯，但很多爆衝的案例，都是因為駕駛人都用雙腳開車，在情急的狀況之下，突然就不知道哪一腳是油門哪一腳是煞車，所以亂踩一通，麻煩那些還在用雙腳開車的人自己注意一點，要不修正，要不就不要上路害人！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「支持開車用兩隻腳的...通通給我吊銷駕照」、「真的很多爆衝案例都是雙腳開車反應不過來.....」、「第一次搭朋友的車也看到他雙腳開車，立刻大罵他一頓....」、「很詭異的是，在駕訓班這是考核項目，駕訓班也都是教單腳開車，為什麼有那麼多人雙腳開車？」
開車千萬不要雙腳踩踏板！駕訓班教練認了危險程度高
《NOWnews》記者也實際採訪台北「華豐駕訓班」的劉昆豪教練，他表示，雙腳開車的危險程度確實很高，因為一般駕駛在緊張的時候會亂掉，所以在台灣考駕照的扣分標準裡面，就有一條清楚寫到「利用左腳踩煞車」會扣16分，且可以連續扣分。意即明明現在多數人都是上完駕訓班才去考汽車駕照，但卻有一堆人通過考試拿到駕照後上路變成「雙腳開車」，令人感到不解。
劉昆豪教練也教學開車腳要放置的正確位置，應該用腳跟在煞車正下方、要踩油門則動用腳尖的方式去操控車子，就是所謂的「正踩煞車斜踩油門」，這樣遇到狀況時，動腳尖的切換油門及煞車的反應時間會比「移動整個大腿抬腳的方式速度要更快。」因此如果你如果還是雙腳開車的那位駕駛，即刻起真的要立刻矯正，不怕一萬，就只怕萬一啊！
劉教練也提到，透過這次重大事故，也希望大家能引以為戒無照駕駛的可怕，很多人都覺得自己無法改變社會什麼，但一個良善用路習慣不是一個嚴格的交通法規即能立即見效，而是持續推動幾十年到幾代人，且觀念深入社會大家一起努力才會改變。