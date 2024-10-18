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▲內湖17日晚間6時左右，一名15歲少年無照偷開祖父休旅車，撞進小吃店發生重大車禍，並造成3人死亡。（圖/翻攝畫面）

▲網友討論台灣人開車怪異情況，不少人都是雙腳開車，一旦遇到緊急狀況很可能會誤踩油門。（圖/YT@阿喵汽車）

▲駕訓班教練表示，開車的時候不要「雙腳開車」，應以腳跟踩煞車、腳尖控制油門最為妥當。（圖／Pixabay）

台北市內湖區昨（17）日晚間6時許發生一起重大車禍，一名15歲少年無照駕駛祖父的休旅車外出，在東湖與安康路交叉口暴衝撞進一間小吃店，結果造成3死的悲劇，引起社會議論。根據警方調查，該名15歲少年是在17日傍晚要去找朋友，外出時偷開祖父的休旅車，行經內湖區安康路時，因為正值下班時間車潮眾多，隨著事件的發酵，有網友在社群平台「Threads」貼文指出「無照的就不討論了，本身就是一個大錯，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「第一次搭朋友的車也看到他雙腳開車，立刻大罵他一頓....」、《NOWnews》記者也實際採訪台北「華豐駕訓班」的劉昆豪教練，他表示，，所以在台灣考駕照的扣分標準裡面，就有一條清楚寫到「利用左腳踩煞車」會扣16分，且可以連續扣分。劉昆豪教練也教學開車腳要放置的正確位置因此如果你如果還是雙腳開車的那位駕駛，即刻起真的要立刻矯正，不怕一萬，就只怕萬一啊！劉教練也提到，透過這次重大事故，也希望大家能引以為戒無照駕駛的可怕，很多人都覺得自己無法改變社會什麼，但一個良善用路習慣不是一個嚴格的交通法規即能立即見效，而是持續推動幾十年到幾代人，且觀念深入社會大家一起努力才會改變。