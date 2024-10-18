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立法院程序委員周二會未將總預算案列入今（18）日院會報告事項，民進黨立委今凌晨在議場外排隊，今一早順利提案，要將總預算案列入議程，但立法院長韓國瑜詢問院會有無異議時，因國民黨立委姍姍來遲，一度無人反對，韓國瑜問了4次，藍營才總算有人表達異議，接著朝野進行表決大戰。因民進黨提議列入議程，若現場無異議，就會順利付委。韓國瑜問院會有無異議？民進黨立委喊沒有異議，韓國瑜還錯愕說，沒有異議？並看向國民黨立委座位區。連民進黨團幹事長吳思瑤也納悶，國民黨竟都不出聲。接著韓國瑜不斷出聲提醒國民黨，藍營才有人喊異議，結果引發民進黨立委不滿，批「院長不公」。國民黨首席副書記長王鴻薇則反嗆，民進黨怕表決，偷偷摸摸、膽小鬼。韓國瑜宣佈表決時，也趁機祝民進黨立委洪申翰與民眾黨立委黃珊珊生日快樂。不過表決結果，綠營仍不敵藍白聯手，總預算案仍未列入院會議程，也無法交付委員會審查。