受到中東地緣政治緊張局勢趨緩、中國經濟刺激計畫未見細節等原因，預估下週汽油零售價看漲。但經中油啟動平穩機制後，汽油預估實際無調整、柴油調降0.1元。

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參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.3元。

累算至10月17日之7D3B週均價為74.95美元，較上週78.41下跌3.46美元。本週與上週新臺幣兌美元匯率均為32.173，匯率持平。

因應中東地緣政治緊張局勢趨緩、中國經濟刺激計畫未見細節，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.0元，柴油調漲1.2元；經油價平衡機制，汽油預估實際無調整、柴油調降0.1元。

中油預計在10月20日週日中午12時公佈下週實際油價調整幅度，可詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

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