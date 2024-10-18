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▲Snow Man新歌〈KATANA〉預告中拍到一把武士刀，上面刻著「崗（岡）村寧次」的名字。（圖／翻攝微博）

▲Snow Man經紀公司隨即發表道歉聲明，已經影片下架進行修正。（圖／9-Snow Man微博）

日本9人男子偶像團體「Snow Man」將在10月30日推出第4張專輯《RAYS》，近日他們釋出新歌〈KATANA〉MV預告，卻被發現有一幕畫面疑似辱華，拍到一把日本武士刀刻著「昭和十五年崗（岡）村寧次」的字樣，而岡村寧次正是當年日本入侵中國的作戰指揮官，畫面曝光讓中國粉絲氣炸。目前Snow Man官方已經下架該支預告片，並在昨（17）日發布道歉聲明，強調修正後才會重新上傳。近日中國有眼尖小粉紅發現，Snow Man新歌〈KATANA〉的MV預告影片出現辱華片段，只見畫面拍到一把武士刀，接近刀柄的部分刻有「昭和十五年崗（岡）村寧次」的字樣，而岡村寧次是歷史中真實存在的日本人，根據史料記載，他是大東亞戰爭時期支那派遣軍總司令官，也就是率領日本軍隊入侵中國的指揮官。不少中國粉絲看到預告片段氣炸，紛紛留言：「請你們出來道歉，而且是用中文道歉」、｢如果我們是美國人，你敢拿珍珠港的歷史做mv嗎」、「想賺錢前先尊重他國，不然就不要來中國了！」、「請你們正視歷史傷痕，不要犯這種低級錯誤」。Snow Man經紀公司MENT RECORDING見狀，昨日也公開在微博、X（推特）發表道歉聲明，用日本、簡體中文2中語言寫道：「我們非常抱歉在這次的新專輯預告物料中出現了讓粉絲不適的鏡頭，以及給粉絲帶來傷痛，十分抱歉」、「團隊今後會引以為戒，更加嚴格審核所有物料，也會多聽取粉絲們的意見和建議」。經紀公司表示已經把影片下架，會修正後再上傳。不過此舉仍未撲滅來自各方的怒火，更有網友稱「崗（岡）村寧次」刻的是簡體字，根本是「故意噁心中國人」。但也有粉絲出面護航，表示武士刀上的字樣看起來也像是「崗村宇水」，只是一個普通的名字，心疼Snow Man被攻擊，該受到撻伐的應該是MV導演，團員根本不知道拍攝畫面會如何剪輯，希望這個辱華風波不會影響他們之後在中國的活動。