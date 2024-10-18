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鴻海今（18）日公告表示，今年度海外第一次無擔保可轉換公司債完成訂價，預計10/24起發行，發行總額7億美元，到期日為2029年10月24日，發行和交易地點在新加坡交易所。此外，債券持有人可在轉換期間內，按轉換價格申請將此次公司債轉為新發行普通股，轉換價每股新台幣300元。鴻海今日公告今（2024）年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價，本次發行總額達7億美元，債券每張面額為美金20萬或是超過20萬，為美金10萬元的整數倍數，發行價格則以面額的100%，預計10月24日發行，期限則是自發行日滿5年之日即是到期日，也就是2029年的10月24日。鴻海表示，債券持有人可在轉換期間內，按照轉換價格申請，將此次公司債轉為新發行的普通股，轉換股價每股新台幣300元。此次可轉換公司債資金運用主要支應海外購料所需資金，預計可減少利息支出。至於股東權益，此次所發行的海外無擔保轉換公司債，若在今年度全數轉換，股本稀釋比率約0.54%，對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。