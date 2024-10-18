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受市民期待的「2024台中市民野餐日」將在11月3日於台中市29個行政區遍地開花。其中，最受矚目的主場「中央公園」，將於10月19日上午10點開放網路登記領取主場區限量「野餐墊」，是每年秒殺的熱門贈品，想要獲得這款限量野餐墊的民眾，請務必準時至「2024台中市民野餐日」活動官網登錄，數量有限，送完為止。建設局長陳大田表示，「中央公園」已連續三年作為「台中市民野餐日」活動主場地，此次以「野餐充電‧草地放電」為主題，邀請市民朋友帶著親愛的家人，一同享受大自然的愉悅時光，體驗一場最放鬆、最潮的野餐活動。陳大田說，此次建設局聯手西屯區公所以「釋fun多巴胺」為主題，精心規劃五大主題區，邀請市民共襄盛舉。五大主題區包括釋放活力的「毛小孩專區」、充滿童趣的「親子放電區」、靜享閱讀的「雅致閱讀區」及療癒放鬆的「生活療育區」，以及活力四射的「團體報名區」。邀請市民一同釋放活力、熱力、童心、讀心及舒心，體驗「3心2力」的多巴胺盛宴，享受愉悅放鬆的野餐時光。建設局表示，歷屆台中市民野餐日推出的「限量野餐墊」深受民眾喜愛，今年也不例外，將自10月19日上午10點起開放中央公園活動主場的網路登記，限量1,000組。民眾可至「2024台中市民野餐日」官網進行預約登記，並以2人為1組填寫姓名、連絡電話及電子信箱等資料。成功登記者，將收到電子郵件通知，於野餐日活動當天由1人代表，攜帶身份證或健保卡至中央公園野餐墊領取區驗證身份，即可領取野餐墊。建設局進一步表示，限量野餐墊結合今年野餐日主視覺及延續歷屆淺綠色底色進行設計，希望活動當日民眾領取使用的野餐墊，能與公園草地融為一體，淺綠色系也讓人有放鬆紓壓的感覺，讓民眾可以跟親愛的人一同享受悠閒舒適的歡樂時光，享受野餐充電及草地放電。此外，為響應環保並鼓勵市民重複利用野餐墊，活動當天攜帶歷屆「台中市民野餐日」的野餐墊者，還可至五大主題區服務站領取限量的「回娘家禮」，專屬回饋讓活動更具意義。不論是使用限量野餐墊還是帶著曾經陪伴的回憶墊，市民朋友都能在這場充滿歡樂與放鬆的野餐時光中，共同享受自然與社區的美好，讓整個活動更具互動與回饋感。