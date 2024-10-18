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台積電今（18）日再寫新天價，同樣創歷史紀錄的還有黃金現貨價格！亞洲交易時段黃金現貨價最高來到每盎司2711.67美元。不過這就是高點了嗎？有專家直言：「還會再高！」外媒彭博社分析，金價首次突破每盎司2700美元，主要是因為中東衝突升級的擔憂促使投資者涌向避險資產。由於以色列稱擊斃了哈馬斯領導人辛瓦爾。哈馬斯領導人辛瓦爾策劃了哈馬斯對以色列南部的襲擊，引發了長達一年的以哈戰爭。以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列將繼續戰鬥，直到去年被哈馬斯劫持的所有人質獲得自由。在地緣政治和經濟不確定的時期，投資人通常會將資產布局在避險資產，黃金常常是大眾常選擇的標的。也因此激勵亞洲交易時段黃金現貨價最高來到每盎司2711.67美元。今年迄今金價上漲逾30%，是2024年表現最強勁的大宗商品之一。隨着美國聯準會上月啟動寬鬆週期，降息的樂觀情緒推動近期的漲勢。央行的強勁買盤也是支撐金價的長期支柱。在倫敦金銀市場協會 (LBMA) 年度會議中，專家預測黃金價格可能在未來12個月內、漲至每盎司2941美元，進一步助長市場的樂觀情緒。