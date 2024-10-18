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▲《惡作劇之吻》演員的在金鐘前聚會，一同集氣林依晨、鄭元暢能得獎。（圖／黃馨儀IG）

▲林依晨（左）和許瑋甯（右）憑藉《不夠善良的我們》雙雙入圍今年金鐘獎迷你劇最佳女主角獎。（圖／記者李政龍攝）

▲鄭元暢出道21年，以《有生之年》首度入圍金鐘。（圖／Netflix）

女星林依晨日前捲入「我是成都人」風波，她一甩陰霾，憑藉《不夠善良的我們》入圍第59屆金鐘獎迷你視后。而在金鐘獎前，林依晨與《惡作劇之吻》的演員們夢幻合體，大家一同集氣希望她及憑《有生之年》入圍金鐘獎的鄭元暢得獎，而同框畫面也瞬間掀起一波回憶殺，引發粉絲討論。女星黃馨儀近日在IG分享《惡作劇之吻》演員們的聚餐合照，畫面中除了男女主角鄭元暢、林依晨外，還包括飾演「直樹爸媽」的張永正、趙詠華以及「湘琴爸爸」唐從聖，瞬間勾起滿滿回憶殺。而鄭元暢與林依晨的手中還拿著餐廳特別為他們準備的甜點，盤子上分別寫著「有生之年，勇奪金鐘」、「不夠善良的我們，勇奪金鐘」，大家一同集氣預祝2人在週末能夠敲響金鐘。林依晨在電視劇集《不夠善良的我們》大膽挑戰新戲路，飾演遊走在情慾之間、成功奪愛的第3者「簡慶芬」，成功被提名入圍今年金鐘獎，她將與以同劇入圍的許瑋甯爭奪「迷你劇集女主角獎」，競爭十分激烈。而鄭元暢則是憑藉《有生之年》入圍「戲劇節目男配角獎」，這也是他出道21年來首度入圍金鐘獎項，鄭元暢在劇中飾演高家二哥「高嘉揚」，道盡身為「老二」的真實心境，演技受金鐘評審青睞。