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自今年1月13日，賴清德當選中華民國總統後，前總統馬英九就和這位新當選的總統，為了統獨和國家認同「槓上了」。原本以前總統身份，答應出席國慶典禮的馬英九，卻因質疑賴清德的「祖國論」等言論，是升級版「新兩國論」，最終拒絕參加。賴這兩年，聽到馬有關兩岸關係方面的批評建議，心裡和感性上當然不舒服，但少有親口來反駁回應。因為理性上發覺，馬的批評指教，只會穩固自己的民意支持基礎。賴清德提出「祖國論」，向中華民國靠攏，認同「中華民國」是台灣的國家，實際上等同於他公開承諾不會「推翻」中華民國，也不會試圖建立「台灣國」。這樣的表態相當於放棄「法理台獨立場」，當然「心理台獨」仍然存在的。藍營應給賴清德願意「局部改變」支持、鼓勵，強化其「改變的信心」，而非持續批評，質疑或懷疑其動機。若一味指責批評，將使綠營新政府更無選擇，可能走向更加對立的兩岸立場。國民黨長期以來，總是從自身政治立場和利益出發，為反對而反對綠營的任何兩岸主張。藉此來維護藍營對兩岸關係的掌控權與話語權，將其視為政治「獨門生意」，拿處理兩岸關係的優勢當作「政治武器」打擊民進黨。不過，幾十年來國民黨越「反台獨」，台獨與台派的實力反而愈加壯大。民進黨在兩岸交流上缺乏參與，和適度向中間靠攏的發揮空間。聽不到任何鼓勵的掌聲，只有老生常談的指責與批罵。便導致民進黨內，只有更激進派，沒有理性溫和派，因為有也沒用。在促進兩岸交流往來方面，民進黨得不到像國民黨一樣的相同政治利益回報。如在陳水扁執政時，2001年1月兩岸首度開啟小三通，2005年春節期間，首度開啟兩岸包機直航。民進黨便反向而行，成為激進的兩岸交流反對派，用激烈的手段和兩岸政策與紅藍兩黨對撞。開始也為反對而反對，國民黨的任何、即使有益於台灣的兩岸政策。在馬英九就任總統不到百日，綠營便發動民眾，包圍抗議海協官員來訪。以及積極鼓噪和幕後支持，反服貿「太陽花學運」。在兩岸關係方面，與紅藍完全對立、對幹，反而讓民進黨得來更大的民意支持。挺馬者一再宣揚，2008到2016年馬英九總統任內，兩岸簽訂23項協議，對台海和平穩定的貢獻。但是馬英九在兩岸政策上的努力，特別是他推動的「九二共識」和兩岸交流政策，雖然達成了經濟上讓利與和平穩定的局面，卻未能獲得台灣民眾在對「中國人」身份認同正向回應。根據國立政治大學選舉研究中心的民意調查數據，馬英九任內的兩岸政策在客觀上促進了兩岸經濟交流，但卻在主觀上激化了台灣的本土認同。從2008年到2016年，台灣民眾認同自己為「台灣人」的比例顯著增加了13個百分點，而認同是「中國人」的比例則下降了11個百分點 。2008年，台灣民眾認同自己是「台灣人」為45%；認同自己是「中國人」48%。（兩者都是約為43%，僅是「中國人」的約為5% ）。到了2016年，認同自己是「台灣人」成長到58%；認同自己是「中國人」約為37%。（兩者都是約為34%，僅是「中國人」的約為3% ）。這一現象揭示出，馬英九的兩岸政策與台灣民眾身份認同之間的矛盾。一方面，馬政府強調兩岸和平發展的重要性，推動兩岸簽署了23項協議，以促進雙方交流和合作。然而，這些舉措並未讓台灣民眾「兩岸同屬一個國家」，這樣的國家認同，反而促使許多人更傾向於「台灣人」的身份，顯示出民眾對「中國」認同的，抵觸心理逐漸增強 。換句話說，馬英九試圖通過深化兩岸經濟互動來拉近兩岸民眾的心理距離，卻在實際上造成了相反的效果。這種反差可能源於台灣民眾對中國大陸政治制度的疑慮反感，以及對台灣主體性價值的持續認同。馬政府的政策無法改變這種心理趨勢，反而在一定程度上加速了台灣本土意識的成長。馬英九總統末期。2016年1月16日舉行總統立委選舉，民進黨成為總統和立委雙對數執政黨，台灣政治板塊首度翻轉為「綠大於藍」。國民黨遭遇到1949以來，再一次結構性致命挫敗。這說明，兩岸關係和諧穩定，全面大交流、大讓利之下，馬英九和國民黨沒有能力取得台灣人信任和支持，只會讓台灣民眾對中國大陸更加情感疏離與政治反感。最終政治傾向和國家認同，形成，「台灣派」VS「民國派」：6比4的民意結構板塊。以馬英九和馬辦的智慧和論述能力，來監督賴清德的兩岸政策，反對他的台獨主張，結果卻越批越罵，因為有「反指標」天天發聲，賴清德和民進黨的民意支持，反而在躺著鞏固和得分。今年4月，在北京舉行了「馬習二會」，馬英九帶回來所謂「新善意的橄欖枝」，賴清德毫不搭理。2024年以來，馬英九和馬辦，也是藍營對兩岸關係最大的發聲來源。不過到6月底，政大選研中心最新民調顯示：台灣民眾自我「台灣人」認同感達到67%，比2023年底的61.7%，陡增了5.3%。「中國人」認同感為29.9%，比2023年底的34.4%，減少4.5%。（2者都是27.5%，只是中國人2.4%）而且，這種「逆火效應」效應，也影響到政壇。2024大選後9個月，民進黨和賴政府除了「打貪」，處理了自己人鄭文燦，和民眾黨主席柯文哲，其它幾乎沒有做什麼事。雖然，在立法院國會改革法案修立過程中，藍白兩黨碾壓民進黨，相關法案順利通過，綠營則提出覆議、釋憲。最後的結果卻是，大選後民進黨支持度、好感度，都優於國民黨，穩定站穩第一大黨位置。民意還有微幅上揚，國民黨的反感度卻升高超過了5成。《美麗島電子報》9月最新國政民調，政黨好感度，民進黨49.1%，國民黨37.4%；反感度，民進黨41.3%、國民黨51.3%。（調查時間：2024年9月24-26日；調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式；樣本規模：成功完訪全台年滿20歲民眾1076人，市話752人、手機324人；在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%）。該機構2月的國政民調，政黨好感度分別為，民進黨 46.5％、國民黨 37.5％；反感度為，民進黨42.2% 、國民黨48.1% 。（調查日期2024年2月21-22日，以市話成功完訪全台22個縣市，年滿20歲的民眾1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%）。這樣的結果，是什麼原因所造成的？有沒有馬英九對國家認同論述，與賴清德一再「杠上」的作用力介入？實在可以好好去思考。馬英九對賴清德統獨主張，一定痛心疾首，很有「想法和意見」。而賴清德可能從心裡，會感謝馬英九。因為馬的指指點點，「越罵越幫忙」，讓「台派」民意被刺激，在統獨及國家認同方面更會佔在賴清德和民進黨一邊。2024年總統大選辯論會，賴清德曾說出：「中華民國（憲法）是災難」言論，引發藍營猛烈批評。但未能動搖他的民意支持度，甚至鞏固賴在台派選民中的情感基礎，最終助其贏得大選。政治大學選舉研究中心從1992年開始，所做「臺灣民眾臺灣人/中國人認同趨勢」調查結果顯示，在過去扁馬蔡3位總統中，馬英九任內台灣人身份認同增加，以及中國人身份認同減少的幅度都是最高的。總統8年任期台灣民眾身份認同變化幅度，馬英九任內變化值約24%，陳水扁18.4%，蔡英文約16%。不知馬英九和對岸的涉台部門，對這樣現實有何解讀？賴清德說過：「中華民國（憲法）是災難」。不過，到底賴是中華民國的「災難」？還是馬英九是中華民國的「災難」？這個問題，綠藍紅3黨都需要嚴肅地面對和深入研究。附錄：政治大學選舉研究中心的台灣民眾身份認同趨勢調查數據：2000年，台灣民眾身份認同，「台灣人」約37%，「中國人」58.4%（認同2者都是47.7%，只是「中國人」10.7%）2008年，台灣民眾認同自己是「台灣人」為45%；認同自己是「中國人」48%。（認同2者都是約為43%，僅是「中國人」約為5% ）。2016年，認同自己是「台灣人」成長到58%；認同自己是「中國人」減少到約為37%。（認同2者都是約為34%，僅是「中國人」約為3% ）。2023年，「台灣人」認同61.7%，「中國人」認同34.4%（2者都是32%，只是「中國人」2.4%）2024年6月底，「台灣人」認同67%，「中國人」認同29.9%（認同2者都是27.5%，只是「中國人」2.4%）●陳水扁8年總統任期，「台灣人」認同+8；「中國人」認同-10.4%；變化值18.4%。●馬英九8年總統任期，「台灣人」認同+13%；「中國人」認同-11%；變化約24%。●蔡英文8年總統任期，「台灣人」認同+9；「中國人」認同-7%；變化值約16%。調查方式說明：政治大學選舉研究中心該年的電話訪問研究案，調查對象為臺灣地區（不含金門、馬祖）年滿二十歲以上的成年人。本研究的市話調查抽樣方法為電話簿抽樣法。即以該年度「中華電信住宅部電話號碼簿」為母體清冊，依據各縣市電話簿所刊電話數佔臺灣地區所刊電話總數比例，決定各縣市抽出之電話個數。手機電話調查樣本部分，以國家通訊傳播委員會（NCC）公布之「行動通信網路業務用戶號碼核配現況」（手機號碼前五碼之核配狀況），搭配以隨機亂數的手機號碼最後五碼來製作電話樣本。2000年到2024年，每年的訪問樣本數最少7939人，最多34854人。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com