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台積電法說會讓人驚艷，激勵台積電ADR昨（17）日狂飆將近10%，因此激勵台北股市今（18）日開盤大漲566.73點、來到23620.57點，盤中在台積電攻上1100元新天價的帶動下，指數最高來到23713.7點、上漲659.86點，不過午盤漲點收斂至457.72點或1.99%，來到23511.56點。大盤大漲逾400點，中小型股卻無力表態，可見今日只有權值股在撐盤，其他小股卻普遍走跌，櫃買指數開高後、跳水翻黑，午盤下跌1.99點或0.73%，來到269.79點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、金寶、鴻海、台積電、昇陽半導體；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、昇陽半導體、晟銘電。今日拉抬指數走高的就是權值股，首先是權王台積電，昨日法說會報喜，公布Q3財報表現驚豔四座，財測超越法人樂觀期望；董事長魏哲家指出，由於強勁AI需求，帶動整體產能利用率提升，全年會有接近30％的營收成長。台積電今年資本支出仍維持略高於300億美元的目標，目前尚無2025年資本支出規劃，不過，明年是健康成長一年，資本支出有機會比今年高。法說會報喜激勵台積電今日跳空開高、以1095元開出，上漲40元，盤中最高觸及1100元，再寫新天價，市值來到28.53兆。午盤則是上漲50元或4.83%，來到1085元。其他權值股也有好表現，鴻海以210元紅盤開出，雖然盤中一度遇到亂流翻黑，不過隨即在買單挹注之下翻紅，最高一度來到211元，午盤則是上漲1.5元或0.72%，來到210元；聯發科則是以1300元開出，盤中最高到1330元，午盤上漲35元或2.75%，來到1310元；廣達也有好表現，持續站穩300元關卡，以310.5元開出，最高來到316元，午盤上漲8元或2.66%，來到309元。