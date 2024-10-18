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美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍戰G4，洛杉磯道奇今（18）日客場迎戰紐約大都會，大谷翔平在首打席就開轟，助道奇先馳得點，道奇打線此役再度爆發，全場打下10分，加上投手群接連封鎖大都會打線，終場道奇10:2擊敗大都會，系列賽3:1取得聽牌優勢。大都會此戰派出Jose Quintana先發，道奇則是山本由伸，1局上，大谷首打席從大都會先發投手Quintana手中敲出擊球初速117.8英里（約時速190公里）、飛行距離422英尺的超大號全壘打，1局下，Mark Vientos回敬一發陽春砲，雙方戰成1:1平手。3局上道奇靠著Tommy Edman和Enrique Hernández的安打攻下2分，3局下Brandon Nimmo內野滾地球打回一分，大都會2:3落後一分，4局Mookie Betts的二壘安打，再為道奇打回2分，前5局結束，道奇5:2領先大都會。6局上，大都會選擇「閃避大谷」選擇用保送將他送上一壘， 下一棒Betts一棒掃出2分砲，道奇7:2領先大都會。6局下大都會無人出局攻佔滿壘，Evan Phillips穩住陣腳，連續抓下3個出局數，大都錯失反攻機會，一分未得。8局上，Betts敲出本場第4支安打，下一棒Teoscar Hernández獲得保送，Tommy Edman掃出一發二壘安打後，Will Smith再敲安，道奇取得10:2領先，Chris Taylor獲得保送後，大谷在2出局滿壘的情況下遭到三振。9局下道奇牛棚投手Edgardo Henriquez，雖被擊出2支安打，但還是成功抓下3個出局數，終場道奇10:2擊敗大都會，系列賽3:1取得聽牌優勢。