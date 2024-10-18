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▲賴清德勗勉聯合利劍演習應處部隊。（圖／總統府提供）

中共解放軍14日在台海周邊發動「聯合利劍-2024B」軍演，我國陸、海、空軍及海巡同仁，在第一時間迅速應處，總統賴清德今（19）日特地前往空軍作戰指揮部、海軍海鋒機動中隊以及海巡署艦隊分署，感謝他們在第一線謹慎應處、守護國人。賴清德抵達空軍作戰指揮部，在空管中心以話筒與空中飛行員對話，「感謝你為國辛勞，持續守護台海領空、確保國家安全，祝飛行平安順利，Happy Landing！」賴清德上午前往空軍作戰指揮部、海軍海鋒機動中隊以及海巡署艦隊分署，賴清德抵達空軍作戰指揮部，並首次在空管中心以話筒與空中飛行員對話。賴清德表示，「感謝你為國辛勞，持續守護台海領空、確保國家安全，祝飛行平安順利，Happy Landing！」賴清德向空管中心所有同仁喊話，「空管中心各位同仁大家早，我是賴清德，今天特別前來衷心感謝大家。這一次中國的演習，我們大家都全程戒備、全力以赴，表現都非常傑出，非常感謝你們，也敬請大家持續努力，發揮我們保家衛國的責任，謝謝你們，祝大家一切順利！」賴清德接著來到海軍海鋒機動大隊，聽取海軍任務簡報，海軍隊員也向賴清德分享執勤過程與心得；賴清德最後來到海巡署艦隊分署，聽取海巡署應對本次中共演習應處作為。賴清德也與此次查獲偷渡客的第十二巡防區副主任許晨蔚、成功艦艦長許永寧視訊，感謝他們在第一線執行任務的辛勞。據指出，第十二巡防區成功緝獲陸籍非法偷渡客，當天關鍵在於雷操手第一時間利用雷達偵知海上異常，迅速通報處理，成功將偷渡客逮捕到案。面對海警船灰色地帶襲擾，當天巡防區也調派各式巡防艇，並協同金門防衛指揮部共同對應敵艦行動，聯合制海作戰計畫應對，成功艦當日則必須應對中共最大噸位12000噸的「海警2901」，據悉，當日海巡署派出600噸級艦艇、搭配300噸級巡防艇，以「二對一」方式應對，成功艦最高船速40節，與巡防艇大小搭配、快慢兼顧，機動靈活牽制中共海警船。海巡署今也特別釋出對應中共軍演與海域執法影片，此次演習，中共海警船出現在台灣周邊總計12艘，海巡署則出動13艘艦船、58艘巡防艇謹慎應處，並協同國防部監控對應解放軍軍艦。據指出，海警船的騷擾不僅限軍演期間，過去常有中國透過海警船巡航台海、陸船越界等情事發生，海巡署釋出影片中也可看見日常海巡同仁執法狀況，如驅離中國海警船、登檢與追擊越界陸船，海巡署表示「捍衛國家主權的決心永遠不變」，並稱「中國巡航台海不是執法，是騷擾、是恫嚇」。