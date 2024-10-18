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台積電17日舉行法說會，公布2024年第3季財報，開出亮眼成績，突破財測高標，第四季財測展望仍看好。美媒彭博以「成功緩解AI榮景焦慮」形容這場法說會。台積電昨日公布第三季營收 7596.9 億元，季增 12.8%，年增 39%，毛利率達 57.8%、營益率47.5%，雙雙超越財測高標，稅後純益 3252.6 億元，首度單季獲利突破 3000 億元大關，季增 31.2%，年增 54.2%，每股稅後純益 12.54 元，也同步締造新猷，累計前三季EPS已達 30.8 元。《彭博》報導，台積電超出季度財測預期，並上調 2024 年營收成長目標，股價創下歷史新高，緩解了對全球晶片需求和人工智慧榮景是否可持續的擔憂。台積電此次也調升全年美元營收預估，預計年增幅將近 30%，超出先前20%的預期。彭博提到，台積電的公布的前景預測，應該有助於緩解投資者對於人工智慧和半導體需求的擔憂。荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）財報不如預期，導致股價大跌，拖累晶片股集體下挫，震驚市場，導致擔憂更加明顯，但在台積電法說會上，執行長魏哲家消除了這一切疑慮。彭博指出，魏哲家在法說會表達「AI需求是Real的！」呼應了包含輝達在內等晶片業高階主管的觀點。彭博提到，華爾街知名金融分析機構Wedbush Securities的分析師在一份報告中提到，結果顯示，人工智慧帶來的力量還沒有盡頭，同時提高了價格目標，並重新給予了跑贏大盤的評級。