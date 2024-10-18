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▲ROSÉ（右）在新歌〈APT.〉的MV中還大膽吻了火星人（左）的臉頰。（圖／ROSÉ YouTube）

▲ROSÉ與布魯諾互動宛如兄妹，兩人合作的新歌〈APT.〉今日正式上線。（圖／Rosé IG）

BLACKPINK 4名成員各自單飛後，紛紛推出新單曲，其中有「澳洲野玫瑰」封號的ROSÉ（朴彩英），在今（18）日推出最新作品，新歌〈APT.〉於台灣時間中午12點正式上架，驚喜合作天王火星人布魯諾（Bruno Mars），神級組合讓粉絲超級意外！MV中兩人的互動也很有趣，其中一幕，ROSÉ還突擊親吻布魯諾臉頰，讓粉絲嗨翻尖叫。ROSÉ在9月底宣布與國際級的音樂製作團隊大西洋唱片（Atlantic Records）簽約後，正式進軍國際市場，成為紅髮艾德、火星人布魯諾等知名音樂人的「師妹」，ROSÉ也多次於IG預告新作品即將問世，還曝光她與火星人的合照，讓粉絲猜測雙方可能有合作。果然，ROSÉ今日上線的新作品，就是與火星人推出的新歌〈APT.〉。ROSÉ今日也在IG限時動態PO出與火星人互動的影片，只見兩人一起對著鏡頭擺出「跩臉」，下一秒又忍不住笑出來，交情似乎很不錯，宛如兄妹的互動讓粉絲笑翻。除此之外，ROSÉ昨日也在IG發文，分享與布魯諾玩遊戲的合照，ROSÉ正在教火星人布魯諾玩韓國的酒桌遊戲「Apartment（公寓）」，火星人布魯諾在ROSÉ的貼文下開玩笑說：「昨天真的很好玩。還記得妳試圖親我的事嗎？」ROSÉ 也幽默地回覆道：「你給我等著！收回你剛剛說的話，不然歌就不發了。」沒想到，遊戲名稱和兩人的對話竟是新歌劇透。關於〈APT.〉的靈感，ROSÉ坦言自己本來就很喜歡「Apartment」這個酒桌遊戲，「這個遊戲非常簡單，不僅能讓人開心，還能迅速打破任何派對的冷場。」她透露，自己有一天晚上在錄音室教團隊玩這個遊戲，大家都玩得不亦樂乎，「尤其是當我開始唱起來時，所有人都被深深吸引了。於是我們決定把它變成一首歌。之後，火星人布魯諾也加入了這個創作過程。」台灣代理商華納音樂指出，〈APT.〉由火星人布魯諾、Cirkut、Omer Fedi和Rogét Chahayed共同製作，是 ROSÉ即將發行的首張錄音室專輯《rosie》的主打單曲，該專輯將於12月6日正式發行，共收錄12首歌曲，展示了ROSÉ最個人、最真誠的一面，要粉絲敬請期待。