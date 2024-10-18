我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄一名郭姓女子今（18）日凌晨赴高雄長庚就醫，醫師察覺她身體有異，下腹有血跡，一問才得知郭女「剛生了一個小孩」，醫師追問嬰兒下落，郭女聲音郭稱丟在路邊，警方獲報趕抵鳳山區瑞興路查證，發現一名男子全裸、身上還有臍帶，已明顯死亡，後續郭女已被警方帶回調查事發原因。據了解，今天凌晨，28歲的郭姓女子到高雄長庚醫院就醫，由於醫生發現郭女身體虛弱，下腹還有血跡，疑似剛生產完，不過不見嬰兒身影，詢問郭女發生何事，郭女才告知院方「剛生了一個小孩」，讓醫護人員嚇得立即報警。警方獲報後，凌晨1點多，依據郭女轉述前往丟棄嬰兒的瑞興路查證，果然發現一名全裸男嬰在路邊，確認男嬰全身發黑，已無氣息，身上還留有血跡和臍帶。警方查出，郭姓女子今天凌晨疑似在家中早產未就醫，匆匆將死胎用塑膠袋丟棄在河堤旁，警方已將郭女帶回調查。