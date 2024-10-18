台灣邁入超高齡社會，如何補足勞動力短缺是一大挑戰。對此，勞動部勞動力發展署北分署積極推動「職務再設計服務計畫」，讓職場對中高齡勞工更友好。台灣清潔用品知名品牌毛寶公司就申請計畫，引入27吋大螢幕及人體工學椅，提升中高齡勞工的工作效率。
據國發會人口推估報告，2025年台灣將邁入5分之1人口超過65歲以上的「超高齡化社會」，預估2070年台灣人口將從現在的2340萬，減少至1497萬人。
因應超高齡社會的勞動力短缺挑戰，勞發署北分署積極推動「職務再設計服務計畫」，透過職務再設計，改善工作環境並減少體能限制，協助這些勞工延續職涯，發揮他們的專業與經驗；截至8月底，北分署已成功協助153家企業，促進517名中高齡及高齡勞工留任。
其中，毛寶公司長期重視壯世代員工的價值，內近40%的員工為中高齡勞工，為確保這些資深員工能穩定留任，毛寶公司透過北分署協助，成功申請了「職務再設計服務計畫」。
現年47歲的人資謝主任本身也是中高齡勞工的一員。他提到，隨著年齡增長，長時間操作電腦、檢視報表，導致他的視力衰退、肌肉也感到疲勞。
對此，職務再設計專家為他引入大螢幕和人體工學椅，大幅改善了他的工作舒適度。謝主任表示，這些小小的改變，不僅改善了我的身體狀況，更讓我重拾職場的自信。」親身體驗到職務再設計的正面效益後，他表示，未來將繼續為公司內的其他中高齡員工導入這項服務，幫助他們在健康狀態下持續貢獻專業。
勞發署北分署指出，「職務再設計服務計畫」不僅是技術層面的調整，更是對中高齡勞工的尊重與支持。職務再設計專家深入企業場域，針對中高齡勞工的職務需求進行全面分析，提供量身訂製的解決方案。
具體措施包括提供專業輔具、靈活調整工作方式以及改善工作環境，如引入大螢幕、提供人體工學椅等輔助設備，減少視力與肌肉負擔，提升工作效率與健康狀況。這些改善措施不僅有效提升中高齡勞工的工作效率，讓他們的職涯得以穩定續航，還促進了企業的整體生產力與員工滿意度。
勞發署北分署指出，透過「職務再設計服務計畫」，企業能為中高齡員工提供量身定制的支援，排除就業障礙，確保他們在健康、安全的環境中續航職場。企業不僅能提升員工工作效率，還可獲得每人每年最高10萬元的補助。詳情請上「45+就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw/）、「職務再設計」網頁（https://jobacmd.wda.gov.tw/DJOB_WEB/），或洽北分署銀髮人才資源中心（02）7730-8878。
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因應超高齡社會的勞動力短缺挑戰，勞發署北分署積極推動「職務再設計服務計畫」，透過職務再設計，改善工作環境並減少體能限制，協助這些勞工延續職涯，發揮他們的專業與經驗；截至8月底，北分署已成功協助153家企業，促進517名中高齡及高齡勞工留任。
其中，毛寶公司長期重視壯世代員工的價值，內近40%的員工為中高齡勞工，為確保這些資深員工能穩定留任，毛寶公司透過北分署協助，成功申請了「職務再設計服務計畫」。
現年47歲的人資謝主任本身也是中高齡勞工的一員。他提到，隨著年齡增長，長時間操作電腦、檢視報表，導致他的視力衰退、肌肉也感到疲勞。
對此，職務再設計專家為他引入大螢幕和人體工學椅，大幅改善了他的工作舒適度。謝主任表示，這些小小的改變，不僅改善了我的身體狀況，更讓我重拾職場的自信。」親身體驗到職務再設計的正面效益後，他表示，未來將繼續為公司內的其他中高齡員工導入這項服務，幫助他們在健康狀態下持續貢獻專業。
勞發署北分署指出，「職務再設計服務計畫」不僅是技術層面的調整，更是對中高齡勞工的尊重與支持。職務再設計專家深入企業場域，針對中高齡勞工的職務需求進行全面分析，提供量身訂製的解決方案。
具體措施包括提供專業輔具、靈活調整工作方式以及改善工作環境，如引入大螢幕、提供人體工學椅等輔助設備，減少視力與肌肉負擔，提升工作效率與健康狀況。這些改善措施不僅有效提升中高齡勞工的工作效率，讓他們的職涯得以穩定續航，還促進了企業的整體生產力與員工滿意度。
勞發署北分署指出，透過「職務再設計服務計畫」，企業能為中高齡員工提供量身定制的支援，排除就業障礙，確保他們在健康、安全的環境中續航職場。企業不僅能提升員工工作效率，還可獲得每人每年最高10萬元的補助。詳情請上「45+就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw/）、「職務再設計」網頁（https://jobacmd.wda.gov.tw/DJOB_WEB/），或洽北分署銀髮人才資源中心（02）7730-8878。