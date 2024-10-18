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中國廣東深圳一所日僑學校，上個月發生10歲男童上學途中，突遭持刀男子殺死的驚悚事故，震驚中日，2國本就緊張的關係也因此更加惡化。有日媒引述知情人士透露，兇手因為找工作不順利、心生怨氣，想「幹票大的」引起公眾關注，於是就上網搜尋當地日僑學校的地址，導致悲劇發生。日本《讀賣新聞》18日引述知情人士指，疑兇本身不是廣東人，但事發時住在東莞，沒有固定工作，在破壞公物、擾亂公共秩序方面有前科。因為求職一直不順，竟心生惡念，認為：「捅了日本人肯定反響很大，支持我的人也不會少。」日本駐中國大使館透露，日本外務省領事局長岩本桂一，17日已針對男童遇襲身亡一案，與中國外交部相關人士在北京展開磋商，要求盡快查明事實並給出說明，迅速採取措施、確保日僑安全。深圳市公安局先前曾揭露，犯罪嫌疑人鍾某，44歲，漢族，無固定職業，2015年因涉嫌破壞公用電信設施被東莞警方取保候審，2019年又因涉嫌虛構事實、擾亂公共秩序而被深圳警方行政拘留。