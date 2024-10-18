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知情人士透露，南非政府要求我國駐南非代表處在10月底前遷出首都普勒托利亞。對此，立院外交及國防委員會召委、民眾黨立委林憶君今（18）日表示，這是中國以商逼政的打壓行為無助兩岸和平，但同時也反映政府長期忽略經營對非洲國家關係，民進黨政府同樣責無旁貸。林憶君指出，南非的行動或許有跡可循。首先，中國是南非最大的貿易夥伴，南非也是中國在非洲最大的貿易夥伴，兩國貿易關係本就緊密；其次，9月初習近平與南非總統拉瑪佛沙會面，承諾將縮小南非對北京的貿易逆差，並在會後簽署了多項合作文件，包括衛星導航系統的應用、住房和定居、南非乳製品與羊毛原毛向中國的出口要求等，以深化兩國經濟連結做誘因，加強對我國外交圍堵。林憶君表示，對於中國這種以商逼政的打壓行為，無助於兩岸和平，也讓國際社會了解，一個泱泱大國竟是如此雞腸鳥肚。林憶君進一步表示，民進黨政府同樣責無旁貸，中國能成功拉動非洲最大經濟體對台灣施予外交打壓，反映的是政府長期忽略經營台灣與非洲國家關係。聯合國進行表決時票票等值，非洲國家票數並不少於歐美國家，若要推動台灣實質參與國際事務，甚至加入聯合國，就不應忽略經營對非洲關係；少了非洲國家的支持，入聯將只是鏡花水月。根據林憶君所排定的議程，預定下周一就是邀請林佳龍赴委員會做業務報告，並備質詢。民眾黨立院黨團總召黃國昌今日受訪時表示，支持外交部提出抗議，也期盼外交部長林佳龍下週一來立院進行專案報告。