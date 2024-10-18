又有颱風生成機會！目前菲律賓以東的海面上雲系發展旺盛，有機會發展成颱風，且路徑有機會朝台灣東方靠近。而未來一周先有兩波變天，首波鋒面和東北季風明（19）日開始影響台灣天氣，北部、東半部降溫轉雨，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北可能有局部大雨，低溫下探攝氏23度，並且下週三（23日）又有新一波東北季風接力影響，提醒民眾外出攜帶雨具。
中央氣象署預報員劉宇其預報指出，台灣東南方的遠洋海面，也就是菲律賓以東的海面上，目前是一個大低壓帶，雲系發展旺盛，不排除在週末到下個禮拜，會有熱帶系統逐漸發展起來，有可能是熱帶性低氣壓，也有機會發展成颱風，低壓帶在下週後期會逐漸往菲律賓以東接近，也就是往台灣靠近，不過預報時間還有7-10天以上的時間，因此對台灣影響還要再觀察。
今天各地都是晴朗穩定的天氣，不過首波鋒面和東北季風明（19）日開始影響，北部、東半部天氣明顯轉變，容易有下雨的狀態、沿海的風浪增強，氣溫略微下降。明天午後北部、東半部容易降雨，基隆北海岸、宜蘭、大臺北可能有局部大雨，提醒民眾外出攜帶雨具。
週日（20）日白天降雨趨緩，雨區縮小至桃園以北、東半部，降雨逐漸緩和，中南部影響不大，仍為穩定天氣，但週末近山區午後有零星降雨；下一波東北季風增強會在下週三（23日），北部、東半部降雨增多，中南部雨勢不明顯，天氣大致穩定。
溫度方面，今（18）日各地高溫為攝氏32度至33度，明天鋒面通過前高溫仍有攝氏30度，週六（19日）下半天到週日溫度下降，週日北部高溫剩下攝氏26度，各地低溫攝氏23度至24度；下週一氣溫略微回升，下週三（23日）新一波東北季風影響，北台灣降溫最明顯，下週三到下週四高溫約攝氏25度、低溫剩下攝氏22度左右，中南部高溫仍有30度以上。
氣象專家林得恩也於FB專頁「林老師氣象站」發文示警，10月下旬秋颱將大爆發！目前菲律賓東部外海熱帶擾動訊號愈來愈清楚，周遭環境除攝氏31度的高海溫外，還有附近海域的垂直風切小及高海水熱焓量等有利條件加持，評估應該至少還會有1至2個熱帶擾動生成，並有極高機會再增強為「強度都不弱」的颱風（至少為中度颱風或以上）。
根據今（18日）晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，要留意菲島東部外海的這顆熱帶擾動未來的發展趨勢，評估對臺灣會有直接或間接的影響。不過，由於時間尚久，不確定性大，仍需持續追蹤監測觀察。
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今天各地都是晴朗穩定的天氣，不過首波鋒面和東北季風明（19）日開始影響，北部、東半部天氣明顯轉變，容易有下雨的狀態、沿海的風浪增強，氣溫略微下降。明天午後北部、東半部容易降雨，基隆北海岸、宜蘭、大臺北可能有局部大雨，提醒民眾外出攜帶雨具。
週日（20）日白天降雨趨緩，雨區縮小至桃園以北、東半部，降雨逐漸緩和，中南部影響不大，仍為穩定天氣，但週末近山區午後有零星降雨；下一波東北季風增強會在下週三（23日），北部、東半部降雨增多，中南部雨勢不明顯，天氣大致穩定。
溫度方面，今（18）日各地高溫為攝氏32度至33度，明天鋒面通過前高溫仍有攝氏30度，週六（19日）下半天到週日溫度下降，週日北部高溫剩下攝氏26度，各地低溫攝氏23度至24度；下週一氣溫略微回升，下週三（23日）新一波東北季風影響，北台灣降溫最明顯，下週三到下週四高溫約攝氏25度、低溫剩下攝氏22度左右，中南部高溫仍有30度以上。
氣象專家林得恩也於FB專頁「林老師氣象站」發文示警，10月下旬秋颱將大爆發！目前菲律賓東部外海熱帶擾動訊號愈來愈清楚，周遭環境除攝氏31度的高海溫外，還有附近海域的垂直風切小及高海水熱焓量等有利條件加持，評估應該至少還會有1至2個熱帶擾動生成，並有極高機會再增強為「強度都不弱」的颱風（至少為中度颱風或以上）。
根據今（18日）晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，要留意菲島東部外海的這顆熱帶擾動未來的發展趨勢，評估對臺灣會有直接或間接的影響。不過，由於時間尚久，不確定性大，仍需持續追蹤監測觀察。