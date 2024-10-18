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基隆市長謝國樑罷免案未過關，不過綠營仍出現要針對國民黨立委發動大罷免潮，但藍營要反制，也傳出民進黨立委吳思瑤與吳沛憶有危險。國民黨立委徐巧芯也嗆，要罷就來罷，民進黨要罷免、國民黨也會提罷免，希望民進黨要想清楚，為了翻轉國會搞罷免有正當性嗎？徐巧芯在政論節目《少康戰情室》中點名，吳思瑤的情況的確比較危險，因為2024年立委選舉，吳思瑤能連任，是因為藍營的台北市議員侯漢廷和張斯綱都參選，該選區出現三腳督，但吳思瑤雖然勝出，票數卻比侯漢廷和張斯綱加起來的票數還要少。徐巧芯也提到，吳思瑤本屆來擔任民進黨團幹事長，不斷上媒體版面，仇恨值累積也比較快。不過徐巧芯也說，國民黨並沒有要主動發動罷免，只是因為民進黨還是不放棄罷免，國民黨只能反制，但選民並不喜歡一直在投票，像在基隆，不論是否支持謝國樑，都會覺得一年到底要投幾次票，很煩。