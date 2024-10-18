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15歲曾姓少年偷開祖父的休旅車，在內湖安康街蛇行失控撞進小吃店，慘釀3人死亡的悲劇，事件引發社會關注。今（18）日中午曾姓少年移送少年法庭，只見他頭戴深色鴨舌帽，臉戴口罩，全程坐在警車上把頭完全壓低，沒有其他動作離開內湖分局。昨天傍晚6時許，曾姓少年偷開祖父的休旅車，行經內湖區安康路東湖市場時，突失控擦撞對向汽車，一路左右飄行，最終暴衝撞進街邊一間臭豆腐攤，車輛及店面嚴重毀損，造成店內顧客60歲陳男、51歲高女及機車騎士61歲盧男重傷，當場失去呼吸心跳、肢體變形，分別送汐止國泰、三總和北醫急救後仍不治。警方調查，該名少年昨天傍晚先到東湖祖父家偷取鑰匙，隨後前往汐止某停車場取車，在開回東湖的路上，行車時間不到10分鐘，原先一切正常，豈料轉進安康街時，先是擦撞其他路上車輛後，曾姓少年疑似過度緊張，隨後蛇行撞進店家釀禍。警方已初步排除酒駕、毒駕，其最主要車禍原因是對車輛不熟悉，才導致失速失控，稍早曾姓少年移送少年法庭，只見他頭戴深色鴨舌帽，臉戴口罩，全程坐在警車上把頭完全壓低，沒有其他動作離開內湖分局。