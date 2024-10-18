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15歲曾姓少年昨日偷開祖父的休旅車，在內湖安康街蛇行失控撞進小吃店，造成3人死亡。台北市議員游淑慧今（18）日表示，今日偵訊完畢後除將肇事者移送少年法庭外，由於肇事者未成年，其監護人應負有連帶賠償責任，為保全後續受害者家屬求償的權利，分局會同步建請法官針對監護人的財產做一定的保全程序。昨天傍晚6時許，曾姓少年偷開祖父的休旅車，行經內湖區安康路東湖市場時，突失控擦撞對向汽車，一路左右飄行，最終暴衝撞進街邊一間臭豆腐攤，車輛及店面嚴重毀損，造成店內顧客60歲陳男、51歲高女及機車騎士61歲盧男重傷，當場失去呼吸心跳、肢體變形，分別送汐止國泰、三總和北醫急救後仍不治。警方調查，該名少年昨天傍晚先到東湖祖父家偷取鑰匙，隨後前往汐止某停車場取車，在開回東湖的路上，行車時間不到10分鐘，原先一切正常，豈料轉進安康街時，先是擦撞其他路上車輛後，曾姓少年疑似過度緊張，隨後蛇行撞進店家釀禍今日中午曾姓少年移送少年法庭，只見他頭戴深色鴨舌帽，臉戴口罩，全程坐在警車上把頭完全壓低，沒有其他動作離開內湖分局。游淑慧表示，昨晚接獲東湖重大車禍家屬陳情，也和內湖分局了解處理狀況。今天偵訊完畢後除將肇事者移送少年法庭外，由於肇事者未成年，其監護人應負有連帶賠償責任。為保全後續受害者家屬求償的權利，分局會同步建請法官針對監護人的財產做一定的保全程序。