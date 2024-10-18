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▲雷艾美在後台受訪忍不住崩潰大喊：「真的好累喔！」（圖／NOWnews攝影中心）

「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮今（18）日於台北流行音樂中心正式登場，由剛生完孩子的Sandy吳姍儒上陣主持，「益智及實境節目」本屆入圍的節目都來勢洶洶，類型相當多元，包括《TOP DOG回家》、《一字千金 筆武大匯》、《上山下海過一夜之極島台灣》、《滾石摘星號》、《騎吧！哈林小隊》，最終由《上山下海過一夜之極島台灣》奪下大獎，八弟也感謝兒子加持，更忍不住大喊：「（金鐘殿堂）看出去的感覺就是爽！」《上山下海過一夜之極島台灣》由雷艾美、黃仕傑、Max、八弟主持，本次雙料入圍「益智及實境節目」、「益智及實境節目獎主持人」，最後成功摘下「益智及實境節目」，從頒獎人陳漢典、許孟哲手中接過獎座，雷艾美忍不住感動喊：「以前我是不敢說話，非常害羞的女孩子，現在我可以站在這邊跟大家一起。」八弟更是高舉金鐘獎座大喊：「這是我們流血流淚換出來的。」雷艾美在後台受訪時透露，《上山下海》可能是最硬的節目，「我們節目快要5年了，真的很像家人，有那麼多的愛才能走那麼遠的路。」她更忍不住拿著獎盃崩潰大喊：「很開心真的得獎了，真的好累喔！」八弟也表示，平常都是在山頂眺望遠方，如今來到金鐘最高殿堂，「看出去的感覺就是爽！」他更因為太開心，不小心把「得獎」講成入「入圍」，被提醒才趕緊更正，「喔不對！我們得獎了！」讓全場笑翻。傑哥身為節目中最年長的一位，也是所有班底中冒險經驗最豐富的，他感動表示：「很榮幸參加這個節目，能夠發揮我的經驗，他們都是我們的兄弟姐妹，謝謝讓我有機會在節目中分享環遊世界的經驗，我要謝謝我自己，然只有三根手指頭，但我從來沒有放棄過自己。」而廚師Max也笑說：「經歷那麼多，我可以證明，我是從台灣最深的地方煮到最高的地方的廚師。」最後八弟也感謝兒子抱枕帶來的加持，「謝謝兒子帶來的福氣。」