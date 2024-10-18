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▲坤達（左起）、吳宗憲、KID所主持的《綜藝玩很大》奪下「最佳綜藝節目人氣獎」，右二為製作人小董。（圖／NOWnews攝影中心）

▲吳宗憲推動「最佳綜藝節目人氣獎」已經10年。（圖／NOWnews攝影中心）

「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮今（18）日於台北流行音樂中心正式登場，由剛生完孩子的Sandy吳姍儒上陣主持，現場星光熠熠。吳宗憲、坤達、KID所主持的《綜藝玩很大》奪下「最佳綜藝節目人氣獎」，坤達在後台接受訪問時，許願希望明年能坐到前面中間的位置，入圍「最佳主持人」，而本屆雙料入圍的吳宗憲已經坐在該位置，也得意表示自己還會再得獎，「我等一下還會再回來！」吳宗憲直言，他推動「最佳綜藝節目人氣獎」已經10年了，認為節目是為觀眾而生，「不然做節目也沒有意義，前年終於開啟這個獎項。」如今他也想推動新計畫，直言這是「最重要的」，他想把華人節目通通納入金鐘獎項的評選範圍中，「不管是中國大陸，還是東南亞，這樣金鐘獎才能做大。」他也直言這是推動的第6年，希望金鐘獎主辦方能聽到他的心聲。坤達也透露，雖然他在台上致詞是向老婆柯佳嬿喊話，領完獎就回家去了，但她也特別想感謝「玩粉」，直言「最佳綜藝節目人氣獎」是粉絲們一票一票投出來的，之前第一屆就曾拿過該獎，如今再度拿下，覺得非常開心，許願希望明年能坐在前面中間的位置，正式入圍金鐘獎，喊話：「繼續加油！」而一旁吳宗憲也無情炫耀：「今年我有入圍，有坐在中間。」KID表示，《綜藝玩很大》造就了他的一切，從他一無所有到如今已經有了家庭，坦言《玩很大》對他來說非常重要，「我會繼續玩下去！」吳宗憲也提到，接下來節目將去土耳其錄影11天，自嘲：「在外面飛來飛去的竟然是宅男。」最後更撂下狠話，自己還會再回到得獎感言區，「我等一下還會再回來！」