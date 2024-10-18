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▲陳美鳳（左起）、曾華倩、崔佩儀3人因戲結緣，成為好友，久違齊聚勾起粉絲回憶。（圖／崔佩儀臉書）

▲曾華倩（右）去年曾曬出跟梁朝偉（左）的舊照，笑說很替梁朝偉現在的成就高興。（圖／曾華倩小紅書）

▲曾華倩當年是香港玉女演員，一雙大眼搭配高挺鼻梁，是典型的美女長相。（圖／曾華倩小紅書）

初戀情人是影帝梁朝偉的「香港玉女」曾華倩，曾來台拍過8點檔電視劇《希望之鴿》、《牽手出頭天》，和女星崔佩儀、陳美鳳相識，成為好姐妹。昨（17）日崔佩儀在臉書曝光3人的合照，只見離婚22年一直保持單身的曾華倩狀態依舊很凍齡，已經59歲的她現況曝光也掀起網友討論。曾華倩1994年曾來台拍攝8點檔《牽手出頭天》，和陳美鳳、況明潔、林瑞陽、崔佩儀等人合作，因此結識。昨日崔佩儀在臉書發文，貼出幾個人聚會的合照，資深女演員齊聚一堂，讓粉絲看了又驚又喜。只見曾華倩穿著藍色運動外套，留著黑色俏麗短髮，看起來氣色紅潤，59歲年過半百狀態依舊很不錯。好姐妹們難得團聚，30年前一起拍戲的回憶湧現，讓崔佩儀也相當高興，笑說「有個難忘開心的聚會」。網友看了幾人的合照也紛紛留言：「是曾華倩！我學生時期也收集過她的劇照」、「很喜歡曾華倩，從以前到現在」、「一票大美女聚會，個個看起來都好年輕」、「真的是曾華倩！很漂亮，超喜歡她」、「哇～好久不見曾華倩了，還是一樣的美麗」。許多粉絲都沒忘記曾華倩當年的風采，40年前就出道的她，在1982年加入香港無綫電視台的演員訓練班，因此進入演藝圈，和梁朝偉結識，兩人曾合作演過電視劇《新紮師兄續集》、《倚天屠龍記》、《大運河》等，漸漸相戀展開交往。當時才17歲的曾華倩，曾坦言梁朝偉是她的初戀，就連初夜也都是給對方，可惜兩人分分合合，交往6年後於1988年正式分手，但仍維持好朋友的關係。1996年曾華倩嫁給交往3年的富商林肇基，兩人在英國登記結婚，生下兒子林浩賢，隨後又於2002年離婚，曾華倩從此維持單身至今。去年2月14日西洋情人節，曾華倩還在小紅書大方貼出她跟梁朝偉的舊照，只見當時兩人都很青澀，臉上充滿膠原蛋白；曾華倩也毫不避諱過往戀情，笑著跟大家分享：「今天，特別的日子，就給大家看看我的初戀情人！看到現在他的成就…真心替他高興！」不少粉絲認為曾華倩發照片的舉動相當大膽，難道不怕激怒梁朝偉的老婆劉嘉玲？但也有粉絲認為已經是過去的事情了，大家都是公眾人物總是會碰到面，應該早就不介意了。多年前梁朝偉主演的大尺度電影《色戒》上映時，曾華倩也曾被問到是否會進戲院捧場，當時她也直白回應：「他有什麼我沒見過，看膩了」，發言相當火辣、犀利，讓粉絲笑道：「她本來就很敢說啊！」