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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，資深媒體人黃暐瀚爆料，柯文哲先前無保請回時，曾詢問擔任過檢察官的國民黨立委吳宗憲USB是否會被破解，柯文哲得知USB會被破解後，神情相當焦慮。對此，吳宗憲今（18）日受訪駁斥，曾自己和柯文哲從沒私下講過話，並直言「我是絕對不會配合演戲！」柯文哲第一次因京華城案遭檢方聲押，台北地院裁定無保請回，後來檢方抗告成功，北院更裁柯文哲羈押禁見。黃暐瀚日前爆料，從柯文哲被無保請回到羈押的3天期間，曾參加國民黨立委傅崐萁母親位於花蓮的告別式，在前往花蓮的路上，全程都坐在吳宗憲旁邊，不斷詢問吳宗憲USB相關問題，且在得知USB會被檢方完全破解後，神情相當焦慮。黃暐瀚還說，這是他親口問吳宗憲的。對此，吳宗憲今在立院受訪時駁斥，認為這是個很無聊的話題，大家應該去問黃暐瀚才對，他也還原當時場景，透露自己在前往花蓮的班機上，座位是靠近機頭，鄰座是國民黨立委徐巧芯，而柯文哲的位置是靠近機尾，鄰座是民眾黨立委黃國昌以及國民黨主席朱立倫；而下機後的包車位置，自己鄰座是國民黨立委黃健豪，從位置來看，就戳破了黃暐瀚「柯文哲一路緊貼吳宗憲」的說法。吳宗憲表示，當時柯文哲剛無保請回，所以很多人在談論這件事，自己也就擔任過檢察官的經驗和大家分享辦案細節，不過所談都是普羅大眾都知道的偵辦流程；他也強調，自己和柯文哲完全不認識，兩人從來沒有私下講過話，「我有講過的話我就會承認，沒有的話也請不要亂扯到我頭上。如果有人要搭舞台，從法律制度面去消費柯文哲，那我是絕對不會配合演戲」，且當天行程都有錄影畫面流出，對於這則爆料真實性，只要稍微查證就可以知道了。