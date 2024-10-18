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▲曾姓少年移送至少年法庭。（圖／翻攝畫面）

15歲曾姓少年偷開祖父的休旅車，在內湖安康街蛇行失控撞進小吃店，慘釀3人死亡的悲劇，稍早今（18）日曾姓少年移送至少年法庭時，全程低頭不敢面對。據了解，昨天曾男被帶回警局偵訊後，曾父獲悉後也立即趕赴警局，立即痛罵曾男，不過隨後仍幫兒子請律師、買晚餐，今天上午也全程陪同應訊。據了解，曾姓少年為獨生子，由於父母自小離異，因此由祖父一手帶大，直到就讀高職後才搬到永和和父親同住，昨天晚間曾姓少年先到東湖祖父家偷取鑰匙，隨後前往汐止某停車場取車，在開回東湖的路上，行車時間不到10分鐘，原先一切正常，豈料轉進安康街時，先是擦撞其他路上車輛後，曾姓少年疑似過度緊張，隨後蛇行撞進店家釀禍，導致3死2傷慘劇。警方獲報後第一時間趕到現場，並立即將曾姓少年帶回警局訊問，同時通知曾父前往，曾父抵達現場後氣憤痛罵曾姓少年，不過隨後仍然未兒子聘請律師，由於曾姓少年昨拒絕夜間偵訊，今上午警方再度展開偵訊，曾父與律師則全程陪同，稍早已移往少年法庭。