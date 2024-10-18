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▲Sandy剛出月子就回歸金鐘主持，被說中氣不足，略顯尷尬。（圖／翻攝自YouTube 金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲小S聽林郁婷講話一直露出姨母笑。（圖／翻攝自YouTube 金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲PTT討論Sandy的主持。（圖／翻攝自PTT）

第59屆金鐘獎節目類今（18）日在台北流行音樂中心舉行，主持人Sandy才剛出月子就接下主持棒，她自嘲Ozone是從選秀節目出道，她是從月子中心出來的，雖然主持功力不減，但PTT上不少網友討論，認為她有點中氣不足，不知道是否和剛生完小孩有關，反觀頒獎人「台灣拳后」林郁婷台風穩健，雖然是照稿唸但完全沒有卡詞。Sandy穿著一身白色澎澎裙出場，套上西裝外套，應該是想修飾剛生完小孩的身材，她先是自嘲自己剛從月子中心出來，也說做節目就像生小孩一樣需要拚盡全力，後來又秀客家語，用客家語念出捷運站名，還加音效「畢畢畢」，沒想到台下沒有人笑，讓場面一度尷尬，PTT馬上掀起討論，「生完還是有差，中氣有點不足」、「有一點尬，希望越來越好」、「不可能這麼尷尬吧」。反觀出場擔任頒獎人的「台灣拳后」林郁婷展現穩健台風，看得出來她有背講稿，但能順順地念出來並加入自己現場的情緒，還說平時都是用拳頭說話，不會開口，讓許多人大讚，「又帥又好笑」、「又瘦又高，麻豆身材」、「怎麼會又帥又會講話」、「不錯噎！太帥了」。小S坐在台下頻露出姨母笑，還不斷拍手，看得出來相當喜歡林郁婷。