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▲澎恰恰拿獎情緒很滿。（圖／記者葉政勳攝）

▲苗可麗安慰澎恰恰「都會過去」。（圖／記者葉政勳攝）

澎恰恰、許效舜、苗可麗以《超級夜總會》拿下第59屆「綜藝節目主持人獎」，經歷過負債、破產的澎恰恰在後台訪問哽咽到說不出話，表示人生拿了6座金鐘獎，演藝事業已經圓滿，接下來如果再拿一座，就要把獎金捐出去。經歷過負債、破產，人生起起伏伏，如今抱回金鐘獎座，澎恰恰在台上僅說，「老兵不死。」就下台，在後台訪問區時，他也一度哽咽到說不出話，擠出一句：「謝謝所有人的包容。」苗可麗分享得獎心情，「本來以為平常心，但拿的時候還是很感動，這個節目不輕鬆，看到工作人員很辛苦。」早上出門的時候，打掃阿姨還跟她說，每天都看她的節目，「我按下電梯那刻，我的人生已經得獎了，我的使命我會堅持下去，我在他們旁邊，我是最幸運的人，沒有他們我沒資格得獎，澎哥在他心情最低落時也是打起精神給大家歡樂。」接著拍拍澎恰恰說，「都會過去的。」許效舜也說，「我們應該要給澎哥鼓掌，人生經歷風波和煎熬，真的太難。」至於獎金會不會全部捐給澎恰恰？苗可麗說，「沒問題啊！」但稍早在典禮開始前，澎恰恰才說如果得獎他要把獎金捐出去，卻突然改口，「我什麼時候說的！我是說集滿6座才捐出去，我年紀也夠了，這6座讓我演藝事業圓滿。」澎恰恰、許效舜、苗可麗搭檔主持的《超級夜總會》深受長輩喜愛，苗可麗曾分享，許多觀眾都是看節目時和家人聚在一起，是非常正能量的節目，「不管多累都是用充滿歡喜心帶歡樂給大家，這是宇宙給我們的禮物，一個可以帶給大家溫暖、歡樂的平台。」前陣子澎恰恰與許效舜還到廟裡求轉運，被命理專家木木老師說運勢不會太差。