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▲曾姓少年的IG過去就曾發出多篇三寶日常，似乎對於能「挑戰公權力」相當自豪。（圖／翻攝自IG）

▲▼15歲曾姓少年開車撞死人，好友竟接連在社群上洋洋得意地發文，甚至封鎖被害者家屬。（圖／翻攝自IG）

15歲曾姓少年昨（17）日晚間18時許，竟偷開祖父的車前去造訪友人，卻在行經台北市內湖區東湖路和安康路口時，因不熟悉駕車技術及會車緊張，導致車輛失控暴衝撞進路邊小吃攤，釀3死2傷的悲劇。事後曾姓少年與多位朋友還在社群上洋洋得意地發文，甚至封鎖被害者家屬，讓網友全炸鍋怒轟：「未成年就背負3條人命，還敢說因為驚嚇踩錯，那你還敢無照上路啊猴子。」15歲曾姓少年昨日趁著祖父出國，偷拿祖父的汽車鑰匙偷開車出門，他從汐湖2橋開往東湖路與安康路口，疑似是在會車時過於緊張，把煞車及油門搞混，車輛隨即失控暴衝撞進路邊小吃攤，造成正在用餐的2名客人及1名騎士死亡，小吃攤老闆娘及員工則燙傷送醫。警方到場後進行檢驗，排除了毒駕及酒駕的可能性，曾姓少年事後坦言偷開車的原因，是想「說到做到」，向友人證明他真的能開車，沒想到卻釀成悲劇。目前曾姓少年已被移送到士林地院少年法庭，進行案件後續處理。曾姓少年的IG過去就曾發出多篇三寶日常，似乎對於能「挑戰公權力」相當自豪，無論是騎腳踏車蛇行、壓車，甚至是闖紅燈、追撞等都經常發生。某次曾姓少年在停車場內騎自行車，還被警察攔下，更PO上網路炫耀，整理成「三寶合輯」及「摔車合輯」，種種行為讓人直搖頭。有網友挖出曾姓少年好友的IG，友人收到曾男出事的消息後，趕赴事發地點拍攝車禍現場，還被新聞台採訪，他的採訪身影被人拍下，並被標記在限時動態內稱「你上新聞了」，該友人似乎還很滿意地轉發喊：「痾對就是我又上新聞了。」並附上一個笑臉表情符號。曾姓少年另外一名朋友則稱他為「東湖大網紅」，在限時動態中標記他寫道：「寶貝你達到15歲的目標了，以後很多年才可以打你屁屁。」更打上Hashtag「東湖開車撞人」、「東湖開車撞死人15」、「東湖最屌」，最後祝福他刑安。種種幼稚又離譜的言論，引發網友們怒轟，「現在的人都是做錯事的越驕傲越高調，把做錯當榮譽勳章在收集一樣」、「看到什麼以後很多年才可以打你屁股這句話，真的整個人都牙起來」、「超倒楣！現在連吃個臭豆腐都會被未成年無照撞死，還一次三個人。到時候搞不好又可以教化結案還不留下案底，法律保護未成年人，但受害者和他們的家屬呢」。還有疑似是受害者家屬傳訊息給曾姓少年的朋友，沒想到卻遭到每個人封鎖，讓她悲痛無奈地喊：「我知道台灣法律對於一個未成年肇事甚至過失致死，絕對不會重判，但難道被害人和家屬，要一輩子活在陰影跟傷痛中嗎？誰來對我們負責？人生無常，希望大家一輩子都不要遇到這種事情。」