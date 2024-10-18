Q軟彈牙、香氣十足，提到主食，對於台灣人而言，首選絕對是來上一碗熱騰騰的米飯了！但是白米飯的產地這麼多種，多元文化的稻米吃起來各種滋味不同，哪一種才能滿足饕客味蕾呢？近年來美國米以高品質、多元米種的優勢，席捲台灣市場。
就連知名餐廳都特別研發聯名菜色，像是Cin Cin Osteria請請義大利餐廳，強強聯手美國米，再創全新美味饗宴，主廚特別設計了「燒烤香料豬棒腿佐蒜香奶油美國米」這道料理，特別選用台灣帶骨豬前腿，用紅酒蔬菜香料低溫燉煮12小時，再刷上楓糖、義大利酒醋做的燒烤醬，最後就是重頭戲，由美國加州玫瑰米做成的蒜香奶油飯了，以蒜頭、洋蔥跟雞高湯為底，將米粒的口感與香氣，煨煮的恰到好處，每一口都是絕佳的享受，在11/1-11/30都可以在餐廳嘗到這道料理喔。
美國米來自天然純淨的美國大地，耕地廣大、土壤肥沃、氣候宜人，廣闊無際的稻田和乾淨無污染的灌溉水源，造就了品質優異的稻米，加上堅持永續農業的原則，所有的土壤管理、水質灌溉等，都經過高科技規劃與控管。種種優勢造就了美國米品種多、用途廣，有短粒米、中粒米、長粒米、圓糯米、香米，可以搭配不同的烹調方式，為料理增添風味，而且美國米飽滿厚實，入口後香氣濃郁、耐嚼，無論是用於中式、西式、日式，或是其他異國料理都非常適合。
另外，隨著台灣人對美國米的喜愛增加，也有業者推出「跨國米料理 食譜跟著做」活動，讓民眾跟著食譜製作異國料理，體驗以美國米多元使用完成美味料理後，只要遠端上傳，就能依照評比來獲得禮券！另外，還有「美國稻米異國風味米團料理課程活動」，一邊實作，一邊讓大家更了解美國稻米的多樣性，將美味秘笈帶回家！
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美國米來自天然純淨的美國大地，耕地廣大、土壤肥沃、氣候宜人，廣闊無際的稻田和乾淨無污染的灌溉水源，造就了品質優異的稻米，加上堅持永續農業的原則，所有的土壤管理、水質灌溉等，都經過高科技規劃與控管。種種優勢造就了美國米品種多、用途廣，有短粒米、中粒米、長粒米、圓糯米、香米，可以搭配不同的烹調方式，為料理增添風味，而且美國米飽滿厚實，入口後香氣濃郁、耐嚼，無論是用於中式、西式、日式，或是其他異國料理都非常適合。
另外，隨著台灣人對美國米的喜愛增加，也有業者推出「跨國米料理 食譜跟著做」活動，讓民眾跟著食譜製作異國料理，體驗以美國米多元使用完成美味料理後，只要遠端上傳，就能依照評比來獲得禮券！另外，還有「美國稻米異國風味米團料理課程活動」，一邊實作，一邊讓大家更了解美國稻米的多樣性，將美味秘笈帶回家！