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▲木木身穿用「入圍者名單」製成的設計禮服，大露美背主持金鐘獎。（圖／記者葉政勳攝）

第59屆金鐘獎節目類今（18）日登場，黃豪平和木木（林葦妮）攜手主持紅毯，兩人也擔任節目廣告時段的串場主持人，木木超穩台風獲得好評，她的禮服巧妙地融入了入圍名單，清晰的口條和主持節奏，讓網友大讚，「太穩了！」25歲的木木（林葦妮）是江宏傑的師妹，2020年參加《菱格世代DD52》選秀節目展露頭角，並擔任《原子少年》第一季和第二季的主持人，今年是她第一次接下金鐘紅毯主持的挑戰，網友也對於她今天的表現給予肯定，紛紛大讚她台風穩健、主持流暢，「木木很穩欸！新生代主持人」、「初出茅廬就有大將之風，木木好厲害」、「 木木漂亮，口條也好」、木木感覺很能主持大局，穩的很！」她過去曾透露，主持目標是成為金鐘紅毯主持人，她坦言，雖然說是目標卻也覺得遙不可及，沒想到竟能在今年生日前實現願望，話鋒一轉，她也感嘆，最大的遺憾是拍完金鐘宣傳照的隔天，阿公就過世去當天使了，「很可惜沒辦法讓他看到…阿公阿嬤一直是我最好的觀眾。」儘管如此，她也相信阿公在金鐘獎當天一定會來到現場。