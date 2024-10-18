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▲阿Ken和納豆的互動展現好感情，讓網友感動。（圖／翻攝自PTT）

▲▼阿Ken在台上被納豆賞巴掌，高喊，「納豆好了！」（圖／翻攝自YouTube金鐘獎 Golden Bell Awards）

納豆2022年1月因腦出血住院開刀，經過休養治療身體逐漸恢復，今（18）日他和阿Ken一起擔任金鐘獎節目類頒獎人，阿Ken在台上提起他生病這件事，還問他是不是真的反應變慢，納豆故意演出遲緩的樣子，後來阿Ken跟他玩猜拳打巴掌的遊戲，結果反被納豆打了一巴掌，兩人在台上互虧讓網友直呼，「救了金鐘獎！」阿Ken和納豆擔任生活風格及生活風格主持人獎，阿Ken先是問納豆生活過得怎麼樣，納豆說，「就生病啊，但現在已經好了！謝謝大家。」阿Ken又問，「很多人說你反應變慢，真的假的。」納豆故作遲緩，慢半拍回答問題，後來阿Ken又說要特訓，玩猜拳輸的打巴掌遊戲，結果納豆用另一隻手，以迅雷不及掩耳的速度，賞了阿Ken一巴掌，阿Ken對著台下喊，「納豆好了！」讓台下爆笑不斷。後來兩人又頒發導演獎跟剪輯獎，阿Ken自肥宣傳節目，「你生病的時候我去拍了一部戲跟影集，我是導演，《X！又是星期一》正在電視台播出，上禮拜還是OTT平台華語收視冠軍！」正當台下掌聲不斷時，納豆吐槽，「哦！所以剪接師就是要把你剛那段剪掉。」再度逗樂眾人。兩人在台上的互動，讓許多網友瞬間「清醒」，直說兩人救了金鐘獎，讓典禮好笑起來，紛紛討論，「這段有好笑」、「納豆真的恢復了，有點感動」、「簡短有趣又能幫到納豆」、「還是熟悉的Ken豆，感動」。