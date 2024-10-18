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海基會前董事長鄭文燦7月因為涉及林口華亞土地變更弊案遭到調查而請辭，在懸缺4個多月後，海基會今（18）日公布前監察委員吳豐山接任海基會董事長。海基會今日發布新聞稿表示，前監察委員吳豐山業經政府提名，俟「財團法人海峽交流基金會」董事會決議後，接任海基會董事長。海基會組織章程明文，海基會以接受政府委託，「協調處理兩岸人民來往有關事務，並謀保障兩岸人民福祉」為宗旨。吳豐山表示，接事後自當協同董事會及全體工作人員，努力達成海基會設立目的。吳豐山並表示，兩岸對話、交流、和平共榮為同胞之共同心願，殷盼各界人士支持海基會之運營。吳豐山也期盼對岸海協會，同步堆疊善意，共同追求台海和平，增進兩岸人民福祉。海基會表示，預計於11月4日召開董事會，完成推選作業。海基會指出，吳豐山於民國58年6月自國立政治大學政治學系畢業、60年6月取得同校新聞研究所碩士學位。其後曾擔任國大代表、公視董事長、行政院政務委員、監察委員等各項要職，以其所學及熱忱服務社會，歷任要職均有優秀表現，對我國國家發展亦屢有獨到的見解，獲政府接納採行。