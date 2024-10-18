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▲來青閣天花板的蝙蝠裝飾，擁有賜福之意，吉祥喜氣。（圖／新北市政府文化局提供）

▲板橋中山國小林家花園種子導覽員，帶領民眾了解林家花園古蹟之美。（圖／新北市政府文化局提供）

國定古蹟林本源園邸為加強古蹟維護管理，自111年3月起分二階段推動修復工程，原第一階段施工的香玉簃、來青閣、觀稼樓等古蹟建築於今(113)年9月開放供民眾參觀，展現林家花園典雅風貌。新北市政府文化局張䕒育局長表示，林家花園於1893年興建完成，迄今已歷經130年的歲月，期間多次修繕整飭，將園林建築完好保留下來。由於氣候變遷、地震、溫溼度變化等影響，為維護古蹟自111年展開第二期修復工程，並兼顧施工期間的遊客參觀需求，分二階段施工，第一階段以香玉簃、觀稼樓、來青閣及側門為施工範圍，於113年9月完工開放，展現新的風貌；第二階段轉換施工區域，封閉門口、榕蔭大池、汲古書屋及公廁等區域，工程預計114年底完成。修復完工開放的來青閣、香玉簃和觀稼樓三棟建物，各有不同特色，來青閣為以往林家招待貴賓與貴賓入住之處，堪稱全花園最華美的建物，因登樓可將青山綠野盡入眼底而命名，天花板的四隻蝙蝠裝飾，擁有賜福之意，吉祥喜氣；香玉簃主要作為貴賓們賞花時休息的地方，目前為林園文創商品店，展售傳統藝術與當代設計商品；觀稼樓則以登樓巡望板橋林家的農地田園而得名，門前牆面上的水果漏窗，以柚子、南瓜、仙桃、石榴為造型，象徵「福、祿、壽、喜」。民眾參訪林園時，除可慢遊欣賞山水之美外，更可觀察庭園設計的細膩之處。國定古蹟林本源園邸在施工期間，仍辦理諸多推廣活動，除持續與板橋中山國小合作培力「種子導覽員」，也與國立臺灣藝術大學合作「文資開箱趣」等活動，近期邀請新北市藝術教育深耕協會吳望如校長將師生畫作與實作展示於定靜堂廣場，讓民眾更了解林園古蹟之美，歡迎民眾入園欣賞。