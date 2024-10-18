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美國職籃（NBA）季前熱身賽，洛杉磯湖人今（18）日客場迎戰鳳凰城太陽，最終湖人靠著新秀Dalton Knecht和「AD」Anthony Davis兩人都砍下35分的帶領下，在延長賽以128:122擊敗鳳凰城太陽，比賽進行到第4節，太陽Jalen Bridges持球快攻，上籃時遭到Bronny犯規，但從畫面上看，Bronny並沒有要進行封阻的企圖，而是跳起用後背去撞了Bridges，這一撞也讓Bridges失去平衡，後腦著地，場面十分驚悚。犯規過後，Bronny第一時間上前致意，而裁判也吹判Bronny一級惡意犯規，此戰沒出賽的Lebron James也第一時間找裁判討論，但最終裁判還是維持原判。Bronny此戰上場17分鐘，拿下4分2籃板，場上正負值+17為全隊最高，稍稍擺脫前幾場的低潮，但本場比賽的犯規，讓Bronny再度引來批評，但有不少網友認為這一球，不足以讓Bronny被吹判一級惡意犯規，直言現今聯盟的吹判尺度「太軟」