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▲桃園中興國中日前校長與老師一起挖出34屆校友的時空膠囊，結果打開之後眾人全傻眼，全被水氣泡爛，變成一灘爛泥。（圖/中興國中臉書）

▲由於泡在爛泥裡面，連有護貝的照片也都全部糊掉，讓師長們都感到有些失落。（圖/中興國中）

▲2014年一群畢業10年的清大校友集體回學校參加校慶，並挖出當年埋下的時空膠囊，結果許多人的密封罐還是浸水，紙片成紙漿。（圖/清大提供）

還記得以前非常流行的時空膠囊嗎？就是許多人會一起約好寫下長大後想做的事情或是夢想，放在一個盒子或者箱子裡埋進土裡，等待約定好那一天大家一起把它挖出來，看看自己現在跟當年是否已經實現寫在字條上的事蹟。然而近日，桃園中興國中的校長以及老師，共同要挖出8年前他們埋下的一個時空膠囊，沒想到本來很興奮，挖出之後全場都傻眼愣住，當年埋下的一切都成了爛泥，被網友笑虧：「跟我的夢想一樣。」桃園中興國中日前在臉書上發文表示「天空是藍的，心情卻是灰色的，抱歉了34屆校友」，指出在14日時，，在老師以及校長一起鬆土之後，，小編也很傻眼表示：「明明塑膠箱很完整，外面還有包黑色塑膠袋都很完整，即便開箱時空膠囊不完美，中興國中粉專小編仍呼籲校友：「我自己開箱到現在，驚嚇而非驚喜的衝擊都還沒回覆.....貼文曝光後，不少網友也紛紛朝聖表示、「這種落空完全能懂欸，好傷心變成一灘爛泥。」而說到時空膠囊失敗的案例，怎能不提到國立清華大學，在2014年時，也是由一群已經畢業10年的校友集結返校參加校慶，開挖當年埋在校內的時空膠囊，因此有了這些案例，