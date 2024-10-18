還記得以前非常流行的時空膠囊嗎？就是許多人會一起約好寫下長大後想做的事情或是夢想，放在一個盒子或者箱子裡埋進土裡，等待約定好那一天大家一起把它挖出來，看看自己現在跟當年是否已經實現寫在字條上的事蹟。然而近日，桃園中興國中的校長以及老師，共同要挖出8年前他們埋下的一個時空膠囊，沒想到本來很興奮，挖出之後全場都傻眼愣住，當年埋下的一切都成了爛泥，被網友笑虧：「跟我的夢想一樣。」
完美的箱蓋是假象！塵封8年時空膠囊挖出傻眼
桃園中興國中日前在臉書上發文表示「天空是藍的，心情卻是灰色的，抱歉了34屆校友」，指出在14日時，校長王朝鍵先去查看34屆校友時空膠囊的位置，發現箱蓋完整，於是抱著興奮的心情在17日早上要挖出，在老師以及校長一起鬆土之後，難以言喻的看見那完整的箱蓋，興奮地說：「塑膠製品真不愧是萬年垃圾的封號！」
「沒想到把箱蓋打開之後，數十隻眼睛緊盯著內容物，空氣瞬間凝結」因為裡面的東西根本全部已經被水氣泡爛，當年的手寫信以及相片都已經軟爛，甚至連有拷貝的照片也全部都糊掉，小編也很傻眼表示：「明明塑膠箱很完整，外面還有包黑色塑膠袋都很完整，打開的卻是一箱眼淚（塵封8年的水氣）....心情好複雜。」
時空膠囊現實版是殘酷的！網友笑虧：跟我夢想一樣是一灘爛泥
即便開箱時空膠囊不完美，中興國中粉專小編仍呼籲校友：「我自己開箱到現在，驚嚇而非驚喜的衝擊都還沒回覆.....可是我還是要告訴34屆校友們，還是歡迎你們在10月26日回母校，在活動牆（教務處外）簽名、合影留念，再去找導師聊聊天敘敘舊！」
貼文曝光後，不少網友也紛紛朝聖表示「時光膠囊跟夢想一樣，隨著時間慢慢變成一灘爛泥」、「果然夢想這種東西最終就是變成一灘爛泥！這才是真的時空膠囊啊」、「同學們的心情一定十分複雜，辛苦了」、「以後時光膠囊還是別埋了，隨便塞在某個倉庫可能都比較好」、「這種落空完全能懂欸，好傷心變成一灘爛泥。」
時空膠囊失敗機率高！清華大學校友也全浸水
而說到時空膠囊失敗的案例，怎能不提到國立清華大學，在2014年時，也是由一群已經畢業10年的校友集結返校參加校慶，開挖當年埋在校內的時空膠囊，內容是自己寫給10年後自己的信，結果大批人挖出來發現即便使用密封罐還是浸水，紙片成紙漿。
大家雖然失望，但也還是互相交流當年在求學階段的回憶，且老友相逢聚在一起，意義更勝時空膠囊呢！因此有了這些案例，下次大家要製作時空膠囊時，不要再把它埋到土裡去啦！很可能挖出來的時候，都已經是泡成一灘爛泥的情況哦！
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桃園中興國中日前在臉書上發文表示「天空是藍的，心情卻是灰色的，抱歉了34屆校友」，指出在14日時，校長王朝鍵先去查看34屆校友時空膠囊的位置，發現箱蓋完整，於是抱著興奮的心情在17日早上要挖出，在老師以及校長一起鬆土之後，難以言喻的看見那完整的箱蓋，興奮地說：「塑膠製品真不愧是萬年垃圾的封號！」
「沒想到把箱蓋打開之後，數十隻眼睛緊盯著內容物，空氣瞬間凝結」因為裡面的東西根本全部已經被水氣泡爛，當年的手寫信以及相片都已經軟爛，甚至連有拷貝的照片也全部都糊掉，小編也很傻眼表示：「明明塑膠箱很完整，外面還有包黑色塑膠袋都很完整，打開的卻是一箱眼淚（塵封8年的水氣）....心情好複雜。」
時空膠囊現實版是殘酷的！網友笑虧：跟我夢想一樣是一灘爛泥
即便開箱時空膠囊不完美，中興國中粉專小編仍呼籲校友：「我自己開箱到現在，驚嚇而非驚喜的衝擊都還沒回覆.....可是我還是要告訴34屆校友們，還是歡迎你們在10月26日回母校，在活動牆（教務處外）簽名、合影留念，再去找導師聊聊天敘敘舊！」
貼文曝光後，不少網友也紛紛朝聖表示「時光膠囊跟夢想一樣，隨著時間慢慢變成一灘爛泥」、「果然夢想這種東西最終就是變成一灘爛泥！這才是真的時空膠囊啊」、「同學們的心情一定十分複雜，辛苦了」、「以後時光膠囊還是別埋了，隨便塞在某個倉庫可能都比較好」、「這種落空完全能懂欸，好傷心變成一灘爛泥。」
時空膠囊失敗機率高！清華大學校友也全浸水
而說到時空膠囊失敗的案例，怎能不提到國立清華大學，在2014年時，也是由一群已經畢業10年的校友集結返校參加校慶，開挖當年埋在校內的時空膠囊，內容是自己寫給10年後自己的信，結果大批人挖出來發現即便使用密封罐還是浸水，紙片成紙漿。
大家雖然失望，但也還是互相交流當年在求學階段的回憶，且老友相逢聚在一起，意義更勝時空膠囊呢！因此有了這些案例，下次大家要製作時空膠囊時，不要再把它埋到土裡去啦！很可能挖出來的時候，都已經是泡成一灘爛泥的情況哦！