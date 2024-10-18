關於新北市立黃金博物館，除了鎮館大金磚，是否還知道其他有趣的內部館舍及景觀呢?慶祝黃金博物館20歲生日，黃金博物館特別舉辦「金博20年好友來祝福」系列活動，第一彈「回首20。初到金瓜石」，自10月21日至11月3日來博物館參與闖關活動，除有機會獲得每日限量小禮，還能參加市價超過5萬元的20克純金金幣抽獎！
黃金博物館館長林文中表示，黃金博物館成立20年來，秉持生態博物館的理念，致力於推廣金瓜石的人文歷史、金銅礦等文化及自然生態環境。在20年館慶之時，藉由系列活動，希望每位參與者都能帶走一份專屬博物館的美好體驗。
「回首20。初到金瓜石」闖關遊戲，邀請民眾跟著遊戲體驗包中的阿金與阿山伯，一起走訪館中各區進行解謎，透過解謎的過程共同探索金博館的各種面向。遊戲分為五大區塊，首先民眾可於遊客服務中心領取活動學習單並兌換領取體驗包後，穿梭於各場館間尋找解答。包含入口處的遊客服務中心、典藏水金九礦業歷史書籍的共學館、結合互動科技展區的大地館及保留自然生態的蕨類牆，最後來到金屬工藝館完成任務，即可兌換紀念小金磚造型磁鐵乙個(每日數量有限，兌完為止)，及20克純金紀念金幣抽獎券。除20週年紀念金幣外，還有日本姊妹館福袋、金銀雙效洗顏露、威士忌金箔酒等各項好禮，並將於11月4日館慶當日抽出中獎的幸運兒。
闖關活動將於10月21日起至11月3日，每日限量開放民眾至遊客服務中心領取活動學習單以及兌換遊戲體驗包，期待民眾藉由闖關遊戲能有滿滿收穫。更多詳情及精彩的「金博20年好友來祝福」活動，請隨時關注黃金博物館官方網站或官方臉書、IG更新！
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「回首20。初到金瓜石」闖關遊戲，邀請民眾跟著遊戲體驗包中的阿金與阿山伯，一起走訪館中各區進行解謎，透過解謎的過程共同探索金博館的各種面向。遊戲分為五大區塊，首先民眾可於遊客服務中心領取活動學習單並兌換領取體驗包後，穿梭於各場館間尋找解答。包含入口處的遊客服務中心、典藏水金九礦業歷史書籍的共學館、結合互動科技展區的大地館及保留自然生態的蕨類牆，最後來到金屬工藝館完成任務，即可兌換紀念小金磚造型磁鐵乙個(每日數量有限，兌完為止)，及20克純金紀念金幣抽獎券。除20週年紀念金幣外，還有日本姊妹館福袋、金銀雙效洗顏露、威士忌金箔酒等各項好禮，並將於11月4日館慶當日抽出中獎的幸運兒。
闖關活動將於10月21日起至11月3日，每日限量開放民眾至遊客服務中心領取活動學習單以及兌換遊戲體驗包，期待民眾藉由闖關遊戲能有滿滿收穫。更多詳情及精彩的「金博20年好友來祝福」活動，請隨時關注黃金博物館官方網站或官方臉書、IG更新！