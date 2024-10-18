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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，資深媒體人黃暐瀚爆料，柯文哲先前無保請回時，曾詢問擔任過檢察官的國民黨立委吳宗憲USB是否會被破解，柯文哲得知USB會被破解後，神情相當焦慮。對此，前民眾黨中央委員張益贍指出，因為「保命錢」都在USB裡面，柯文哲捨不得丟。柯文哲第一次因京華城案遭檢方聲押，台北地院裁定無保請回，後來檢方抗告成功，北院更裁柯文哲羈押禁見。黃暐瀚日前爆料，從柯文哲被無保請回到羈押的3天期間，曾參加國民黨立委傅崐萁母親位於花蓮的告別式，在前往花蓮的路上，一直緊貼吳宗憲，不斷詢問吳宗憲USB相關問題，且在得知USB會被檢方完全破解後，神情相當焦慮。黃暐瀚還說，這個消息是吳宗憲本人親口跟他說的。對此，張益贍在節目《前進新台灣》中表示，「吳宗憲當然比一般律師了解檢調的調查程序及內容，他表示，柯文哲是看不起法律人，而且相當法盲的人，否則不會做出這些很誇張的事情。」張益贍也列出時間軸，先是柯文哲的USB被查扣、柯文哲遭無保請回，後來柯文哲飛去花蓮當天，心思都在USB上；他也質疑，若USB內容只是帳本，那為什麼柯文哲不在上一小時廁所那天就丟在馬桶？他認為，是因為「保命錢」都在裡面，一丟掉就全不見了，所以捨不得丟。