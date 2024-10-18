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國發會昨（17）日下午公布已延遲了兩個月的人口推估報告，報告內容讓人憂心不已，以「低推估」的假設情境下，到了2070年我國人口數將降為1437萬人，且唯獨65歲以上高齡人口增加，其他年齡層都大幅減少，顯示台灣「高齡化社會」已經定型，並且是不可逆轉的局勢；為此，民眾黨立法委員吳春城特邀約壯促會院外副會長、前衛生福利部國民健康署署長邱淑媞，以及壯促會戰略顧問、新東向大聯盟執行長陳孝昌，在今（18）日上午10點半在立法院中興大樓會議室共同舉行「少子高齡化社會定型」之壯世代記者會，針對越來越嚴峻的台灣人口危機，對政府政策提出質疑及建言。吳春城記者會一開始就警示「少子高齡化社會定型，不可逆轉」之國安危機，並將造成市場萎縮、企業倒閉、稅負加重、扶養加重、消費衰退的險峻情勢，這是根據政府所做的人口統計結果來善意提醒政府的；我國的人口數一路銳減，也意味著政府近8年來為了解決少子化問題，所投入的鉅額經費及推動的政策沒有發揮效果，「政府越努力、情況越糟糕」！更讓人心驚的是，2024人口推估報告指出，每年新生兒人數跌破10萬人的時間點，從2022年的推估報告的2054年提前至2040年，足足提前了15年！所以邱淑媞副會長分析後，質疑國發會2024之後總生育率中推估，可能過於樂觀。陳孝昌執行長則提醒提前至2040年預估新生人口將會降至10萬以下，這代表台灣面臨的少子化速度加快，遠超出我們原本的想像。這份人口推估報告也顯示，15-64歲的工作年齡人口，2020年是1617萬人，到了2070年，卻只剩下697萬人，立委吳春城對此質疑說，依照這樣的統計思維及年齡來做區分，將導致明明「壽命還很長，卻被視為已經是無用的人」，2070年的預期壽命將近90歲，但好像人一到了65歲，剩下的30年時間，就都變成了「無用的人」。邱淑媞副會長就2024年的人口結構顯示，40-49歲是當前人口數最多的年齡層，其次為50-64歲，但男性50歲以後、女性30歲以後勞參率就快速下降，還要讓勞動力缺口年年擴大嗎?陳孝昌執行長呼籲企業需要調整現有的用人政策，不能只依賴年輕勞動力，而應該積極聘用中高齡勞動者，讓他們重返職場，發揮生產力。吳春城指出，根據這份人口推估報告，台灣進入了不可逆的「少子高齡化社會」，新生兒越來越少、高齡者越來越多，且未來我國高齡化速度相較其他主要國家為快，失衡人口結構，將讓台灣的經濟及發展陷入「失控的死循環」，「壯世代」成為市場主力將是必然的結果，但是台灣已經做好「化危機為轉機」的準備了嗎？政府是否還停留在1970年代的觀念裡？政府的許多政策、規定，處處依舊都在歧視高齡者！陳孝昌執行長提醒從2024年開始，台灣45歲以上的中高齡人口將佔總人口的一半，這也意味著台灣的經濟與社會結構會發生重大轉變。建議企業和政府都必須針對這一情況，做出相應的政策調整與準備。如果我們依然不重視這一問題，未來的經濟發展將會面臨嚴峻的挑戰。進一步細看工作年齡人口數（生產者）與老年人口之比，2024年約每3.6位生產者負擔1位老年人口，到了2070年將變成「每1.0位生產者就需要負擔1位老年人口」，吳春城委員憂心如此嚴重的人口問題，今天記者會前在立法院院會一開始的國是論壇，就先再次向行政院長桌榮泰建議「照護／發展，雙軌並行」，以及將扶養比的「分子變分母」兩大對策。記者會中，邱淑媞副會長強力建議現在就應善用壯世代救勞動力、推動壯教育來救教育、重視壯消費來救內需市場，並參考學習歐盟的銀色經濟。吳春城委員、邱淑媞副會長及陳孝昌執行長都衷心建議行政院長卓榮泰應全力促成「行政院壯世代政策辦公室」成立，以及立法院與行政院共同推動《壯世代政策與展業發展促進法》的立法，希望在台灣74天後正式進入「超高齡社會元年」前能送給全民兩份大禮！最後，民眾黨立委吳春城與邱淑媞副會長、陳孝昌執行長一起大聲疾呼，呼籲政府在政策上務必改弦易轍，改採「照護／發展，雙軌並行」以及「將扶養比的分子變分母」兩大對策，才能化危機為轉機，翻轉700萬的「壯世代」成為國家發展動力。