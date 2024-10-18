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台積電法說會讓人驚艷，激勵台積電ADR昨（17）日狂飆將近10%，因此激勵台北股市今（18）日開盤大漲566.73點、來到23620.57點，盤中在台積電攻上1100元新天價的帶動下，指數最高來到23713.7點、上漲659.86點，台積電的走高帶動半導體股強勁，支撐指數終場上漲433.43點或1.88%，收在23487.27點，日K卻拉出第二根黑K棒，成交量為4849.22億元。此外，台股今日收周線，本周台股上漲585.63點或2.56%，周K連2紅。大盤大漲逾400點，中小型股卻無力表態，可見今日只有權值股在撐盤，其他小股卻普遍走跌，櫃買指數開高後、跳水翻黑，終場下跌3.09點或1.14%，收在268.69點。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、鴻海、金寶、台積電、新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、晟銘電、聯發科。今日拉抬指數走高的就是權值股，首先是權王台積電，昨日法說會報喜，公布Q3財報表現驚豔四座，財測超越法人樂觀期望；董事長魏哲家指出，由於強勁AI需求，帶動整體產能利用率提升，全年會有接近30％的營收成長。台積電今年資本支出仍維持略高於300億美元的目標，目前尚無2025年資本支出規劃，不過，明年是健康成長一年，資本支出有機會比今年高。法說會報喜激勵台積電今日跳空開高、以1095元開出，上漲40元，盤中最高觸及1100元，再寫新天價，市值來到28.53兆。終場則是上漲50元或4.83%，收在1085元，貢獻大盤指數就有380點之多，也就是說今日超過87%的漲點是台積電貢獻的。不過鴻海就沒有這麼好運，今日以210元紅盤開出，盤中最高來到211元，不過尾盤遇到賣壓襲擊翻黑，終場下跌1元或0.48%，收在207.5元，日K終結連3紅，拖累大盤指數有4點；聯發科則是以1300元開出，盤中最高到1330元，終場上漲30元或2.35%，收在1305元，貢獻大盤指數有14點；廣達也有好表現，持續站穩300元關卡，以310.5元開出，最高來到316元，終場上漲6.5元或2.16%，收在307元。台積電再寫新天價，也激勵半導體股走高，類股指數上漲逾3%，位居今日排行冠軍，瑞耘漲逾8%，錼創科技-創漲逾4%，閎康漲逾1%。熱度也擴散到設備股，其中川寶亮燈漲停、來到74.2元，一度亮燈漲停，可惜漲停打開，上漲逾9%，易發上漲逾6%，高僑、世禾上漲逾4%，信紘科上漲逾2%。此外，輝達執行長黃仁勳再開金口，強調「AI本質上就是機器人」，未來將有兩種人工智慧-實體機器人和訊息機器人，激勵機器人概念股今日續攻，迅得、大銀微系統亮燈漲停，台灣精銳上漲逾5%，智邦上漲逾4%，所羅門上漲逾3%，台達電上漲逾2%。同步工具機概念股也有表現，全球傳動漲近5%，高鋒漲逾3%，東台漲逾2%。不過拖累櫃買指數走低的主要賣壓來自光電族群，儘管Q3財報表現穩健，營收189.49億元，毛利率50.22%，爲今年新高；EPS達49.67元，創近8季新高。然而，大立光董事長林恩平對於後市態度保守，坦言客戶顯著下修訂單，加上競爭對手開始出貨，手機市場在Q4的需求相較Q3會有很大的差距，營收也將明顯下滑，拖累今日股價大跌逾8%。其他光電股也同步走低，佳能跌逾3%，佳凌、保勝光學、玉晶光、中揚光、先進光、聯一光跌逾2%。