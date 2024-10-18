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▲肇事現場一片狼藉。（圖／翻攝我是東湖人臉書）

15歲曾姓少年偷開祖父的休旅車，在內湖安康街蛇行失控撞進小吃店，慘釀3人死亡的悲劇，今（18）日稍早警方詢後將人送上車，於中午12時許送至士林地院少年法庭。稍早檢方針對3名死者的遺體進行相驗，3名死者家屬均對死因無意見，同時針對曾姓少年提出過失致死告訴。昨天傍晚6時許，曾姓少年偷開祖父的休旅車，行經內湖區安康路東湖市場時，突失控擦撞對向汽車，一路左右飄行，最終暴衝撞進街邊一間臭豆腐攤，車輛及店面嚴重毀損，造成店內顧客60歲陳男、51歲高女及機車騎士61歲盧男重傷，當場失去呼吸心跳、肢體變形，分別送汐止國泰、三總和北醫急救後仍不治。警方調查，該名少年昨天傍晚先到東湖祖父家偷取鑰匙，隨後前往汐止某停車場取車，在開回東湖的路上，行車時間不到10分鐘，原先一切正常，豈料轉進安康街時，先是擦撞其他路上車輛後，曾姓少年疑似過度緊張，隨後蛇行撞進店家釀禍。今天下午有死者家屬隨法師回到現場招魂，家屬痛哭失聲，檢警與家屬也在下午於台北市懷愛館相驗，3名家屬均表示，不認識曾姓少年，對死因也沒有意見，皆對曾姓少年提出過失致死告訴。