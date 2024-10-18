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▲ 泰國男子查猜擁有五個老婆，他說他也不知道怎麼解決老婆們之間嫉妒的問題。（圖／翻攝自X）

▲ 查猜在事發後選擇落荒而逃，並躲藏在附近山上的一間小屋，警方於10月16日下午搜索並逮捕了查猜。（圖／翻攝自X）

泰國一名男子有五個老婆，平時都同住一個屋簷下，竟發生四房太太槍殺五房太太的慘案，引發外界關注。綜合泰國媒體報導，這起槍擊事件發生在15日，地點在泰國南部的洛坤府（southern province of Nakhon Si Thammarat.），一名泰國男娶了五個太太，但卻發生四房太太與五房太太爭寵糾紛，丈夫為了勸架對地鳴槍，試圖阻止兩人爭吵，沒想到四房太太當場氣得奪槍，直接開槍擊斃五房太太。警方接獲報案電話後，立即趕往現場，在屋內發現中彈的40歲女子瓦薩納（Wassana）倒臥地上。她的頸項、背部以及腿部等全身有多處槍傷，明顯已死亡，當時屋內並無他人。開槍射殺人的是一名37歲泰國女子塔雅蓬（Thanyaporn），她17日已向警察局自首，承認她在洛坤府家槍殺了她丈夫的第五任妻子瓦薩娜，原因是不滿瓦薩娜佔用丈夫太多時間。她表示她和瓦薩娜在屋內爭吵時，意外開槍射中了瓦薩娜，她的丈夫查猜（Chatchai）也目睹了這一事件。不過查猜在事發後選擇落荒而逃，並躲藏在附近山上的一間小屋，警方於10月16日下午搜索並逮捕了查猜。在警局的審訊中，查猜堅稱自己無罪，但承認槍擊事件的動機與他有關。他對其中一名妻子的死亡表達了遺憾，承認自己不知道如何解決嫉妒的問題。雖然法律上並不承認多妻制或多夫制，不過查猜有五位妻子，分別是宋金、法克拉姆、瑪麗、塔雅蓬和瓦薩娜。對於四房和五房的糾紛，查猜說自己不知道怎麼解決，也沒想到事情會變成這樣。