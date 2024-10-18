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台積電昨（17）日法說會釋出好消息，激勵今（18）日股價終場上漲50元或4.83%，收在1085元。不過市場卻傳出，美國商務部正在調查台積電是否為華為生產人工智慧（AI）或智慧手機晶片一事，對此，台積電重申，公司是守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。美國科技產業新聞網站The Information報導指出，美國商務部正在調查台積電是否一直在為華為生產AI或智慧手機晶片，包括可能使用不同的公司名稱代為下單、透過中介公司間接向台積電購買晶片等，將違反美國的出口規定。The Information並指出，這項對台積電的調查目前仍處於初期階段，如果美國商務部最後調查結果，確認到台積電有與華為往來，並違反美國的出口規定，可能會對台積電處以罰款或更嚴厲的處罰，例如暫時限制台積電獲得美國技術。對於這項傳言，台積電回應，台積電除了強調作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。此外，公司有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制。台積電進一步指出，如果有認為任何可疑情形，公司會迅速採取行動，以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在必要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。