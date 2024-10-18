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中職總冠軍戰台灣大賽G1將於明（18）日下午5點在台北大巨蛋點燃戰火。下午中信兄弟公布32人名單，帶上德保拉、猛登和克迪這三位洋投，象騎士遭割捨未進入名單，至於統一7-ELEVEn獅的陣容則與季後挑戰賽相同。值得一提的是，中信兄弟19歲小將張士綸被選入名單，他在本季中職二軍表現亮眼，榮獲打擊王和盜壘王頭銜，至於23歲捕手陳統恩本季曾在一軍出賽4場，也被入選台灣大賽32人名單。投手：德保拉、猛登、克迪、鄭凱文、余謙、李振昌、蔡齊哲、呂彥青、吳俊偉、謝 榮豪、黃恩賜、王奕凱、陳柏均、陳琥捕手：高宇杰、林吳晉瑋、陳統恩內野手：陳俊秀、許基宏、岳東華、王威晨、江坤宇、張士綸、王政順、林志綱外野手：岳政華、宋晟睿、陳子豪、詹子賢、張志豪、曾頌恩、林書逸投手：勝騎士（Mario Sanchez）、羅昂（Logan Ondrusek）、裴瑞茲（Hector Perez）、陳韻文、古林睿煬、邱浩鈞、林子崴、郭俊麟、高塩將樹、黃竣彥、林詔恩、辛俊昇、吳承諭、胡智爲、王鏡銘捕手：陳重羽、林岱安、柯育民內野手：陳鏞基、潘傑楷、林祖傑、許哲晏、陳聖平、林益全、陳重廷、張皓崴外野手：陳傑憲、林安可、邱智呈、林佳緯、蘇智傑、胡金龍