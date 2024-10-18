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台北市內湖區昨天發生3死2傷重大車禍，15歲曾姓少年偷開外祖父的車外出，豈料不熟車輛誤踩油門衝進東湖市場一間知名臭豆腐店，導致2名顧客、1名機車騎士死亡的悲劇，受害者家屬已向曾姓少年提出過失致死告訴。對此，內湖分局指出，由於肇事者未成年，將建請法官針對監護人財產做「保全程序」，以防求償無門。由於曾姓少年拒絕夜間偵訊，今天上午曾姓少年父親全程陪同應訊，稍早曾姓少年移送至少年法庭時，只見他戴鴨舌帽，雙手掩面低頭，全程不發一語。據了解，肇事駕駛是未成年少年，身為直系血親的父親必須連帶負起民事賠償責任，死者家屬可以申請假扣押，另外由於車主為外公，因此外公也須負擔賠償責任；刑事部分，警方將追查外公是否有主動交付、或告知車鑰匙放置位置等疑慮，讓曾姓少年可以取得鑰匙開車，若涉及這部分，也會一同依過失致死罪被警方移送。